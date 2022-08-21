Дозволяйте думкам блукати: вчені стверджують, що споглядання розвиває особистість і приносить радість

Споглядання – річ у всіх відношеннях корисна, вважають вчені. Занурюватися у свої думки чи дозволяти розуму блукати — це недооцінена діяльність, яка корисніша, ніж що більше вона практикується.

Як часто ми дорікаємо одне одному в бездіяльності, надмірному зануренні в себе та відсутності бажання розпочати будь-яку корисну діяльність. Сидіння без діла, витання в хмарах — все це рішуче засуджується, але, як виявилося, даремно.

Споглядання корисне для нашого розвитку та може допомогти у вирішенні проблем та підвищити творчий потенціал.

The Guardian опублікував результати дослідження вчених із Тюбінгенського університету на півдні Німеччини. Психологи, які вивчали групу з понад 250 осіб, яких заохочували до безцільного споглядання чи вільного мислення, сказали, що ця діяльність принесла набагато більше задоволення, ніж вони очікували.

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Серія експериментів, кульмінацією яких стало дослідження, показує, що людям подобається дозволяти своїм думкам блукати, коли вони мають таку можливість, хоча дехто все ще вважає це напруженою діяльністю.

Вони також зазначили, що, як показали попередні дослідження, занурення у свої думки може допомогти у вирішенні проблем, підвищити творчий потенціал, покращити уяву та підвищити почуття власної гідності.

На думку авторів, смартфони неминуче полегшили пошук та відволікання уваги та сприяли втраті звички до вільного мислення. За їхніми словами, деяким людям просто важко проводити час зі своїми думками, особливо якщо вони схильні до негативного мислення.

Керівник дослідження Коу Мураяма, професор педагогічної психології у Тюбінгенському університеті, сказав, що людям зазвичай важко оцінити, наскільки цінним є споглядання; швидше, вони вважали інші заняття привабливішими, доки їх заохочували відволіктися.

Експерименти включали прохання до учасників оцінити, наскільки вони були б вдячні, якби посиділи на самоті і подумали про себе протягом 20 хвилин. Їм було заборонено користуватися смартфоном, читати чи ходити.

Згідно з результатами, кожен із них виявив, що задоволення від споглядання набагато більше, ніж вони очікували. Це залишалося чинним, навіть коли умови експерименту були змінені: учасників розміщували у малолюдному конференц-залі, у темному наметі чи шафі або надавали їм можливості сидіти на самоті всього на три або на 20 хвилин.

Іноді їх просили прокоментувати, як вони почувалися в середині сеансу, іноді після його завершення. Але в кожному випадку учасники говорили, що їхнє задоволення було більшим, ніж вони очікували.

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Тестової групи інших учасників було надано доступ до цифрових пристроїв та можливість читати новини в Інтернеті. Спочатку очікувалося, що ті, хто отримав цифрові пристрої, отримають більше задоволення від цієї діяльності, ніж від споглядання, проте в анкетах, які були заповнені згодом, було виявлено, що обидві групи отримували однакове задоволення від своєї діяльності.

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