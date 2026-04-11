Дрю Беррімор розповіла про материнство та прийняття змін тіла після народження дітей

Дрю Беррімор, голлівудська зірка та ведуча власного шоу, поділилася особистими переживаннями про власне тіло після народження дітей. Під час епізоду шоу The Drew Barrymore Show було показано сюжет зі стильного перетворення однієї з учасниць, яка зізналася, що після втрати 34 кг довгий час боялася носити обтислий одяг. Беррімор щиро підтримала її, та зізналася, що пізнає себе у цьому. Дрю розповіла, що мала два кесареві розтини, через що її тіло змінилося, і вона не може носити деякі види штанів.

Зірка додала, що розуміє зміни тіла, які відбуваються після народження дітей, з віком, коли у вас є діти та активне життя, тіло змінюється, тож речі вже не такі, якими були раніше.

Про материнство та стиль

Беррімор виховує двох дочок і раніше вже розповідала, що намагається берегти приватність дітей та не виставляти їх на публіку. Вони часто питають її про знімання чи соцмережі, але акторка каже, що дозволяє їм брати участь у шкільних виставах та їздити у театральні табори, проте інша публічність заборонена, поки вони не будуть готові.

Беррімор підкреслює, що важливо дозволяти дітям вибирати власний шлях поступово, коли вони будуть готові, навіть якщо точна відповідь неможлива. Це відчуття готовності, а не цифра, пояснює актриса.

Дрю також підкреслила, що зміни тіла не повинні знецінювати власну працю над собою. Вона розповіла, що треба працювати над собою, навіть якщо ця праця непомітна перший погляд, і мова йде не лише про фізичні навантаження, а й про самосприйняття, лише тоді можна бути впевненим у собі та мати гарний вигляд.

Це ще один доказ того, що навіть в умовах постійної уваги та очікувань, відвертість про власні комплекси може надихати інших і створювати здорове ставлення до тіла.

Дрю Беррімор нагадує, що вікові зміни тіла чи після народження дітей — абсолютно природні. Важливо приймати себе, адаптувати свій стиль і гардероб, а також пам’ятати, що краса та впевненість не завжди вимірюються тим, що можна чи не можна носити. Дрю нагадує, що навіть якщо тіло змінилося, ваша краса та досягнення залишаються.