«Дурні запитання» в епоху ШІ / © Associated Press

Інтернет завжди був місцем, де можна поставити будь-яке, навіть найнаївніше чи незручне запитання. Проте якщо раніше це означало звернення до спільноти, то сьогодні дедалі частіше до штучного інтелекту. Видання The Washington Post спробувало розбиратися, як змінився спосіб, у який ми шукаємо відповіді та чи варто повністю довіряти алгоритмам.

Чат-боти створили новий тип «безпечного простору», тут немає співрозмовника, який може засудити чи здивуватися. Жодних незручних поглядів, лише чисте поле для допитливості. За даними OpenAI, близько 49% розмов у ChatGPT — саме запитання. І це показово, що ми активно переносимо свою цікавість із публічних просторів у приватні цифрові діалоги.

Чому ми перестали питати людей

Одна з головних причин — бажання уникнути оцінки. Питання, які здаються «дурними», легше поставити машині, ніж іншій людині. Проте разом із цим ми втрачаємо дещо важливе. Відповіді від людей мають особливу цінність, адже вони базуються на особистому досвіді. Це не просто інформація, а історії, помилки та емпатія.

У спільнотах запитання часто стають початком дискусій, допомагають знаходити однодумців і створюють відчуття приналежності. Чат-боти ж дають одну відповідь, без контексту та діалогу.

Чи можна довіряти ШІ

Ще одна проблема — довіра. Багато людей автоматично вважають відповіді від штучного інтелекту правильними, якщо немає явних причин сумніватися. Це явище називають схильністю довіряти машині більше, ніж слід.

На відміну від форумів, де можна отримати кілька різних відповідей та оцінити їхню якість, чат-бот зазвичай пропонує один варіант. І не завжди визнає, що може помилятися чи не мати точної інформації. Навіть самі розробники визнають, що багато систем оцінювання ШІ заохочують «вгадування» замість чесного визнання невизначеності.

Як змінюється культура запитань

Ще на початку 2000-х інтернет пережив бум платформ для запитань і відповідей, від Answers.com до Yahoo Answers. Деякі з запитань навіть ставали мемами. Сьогодні ж їхню роль частково перебрали на себе платформи на кшталт Reddit або Quora, де досі можна знайти живі обговорення. Втім, навіть там дедалі частіше з’являються відповіді, згенеровані ШІ. Пошукові системи також підсовують автоматичні відповіді вище за людські.

Ще один тривожний момент — ситуації, коли чат-боти починають імітувати людський досвід. Наприклад, у 2024 році ШІ-асистент залишив коментар, ніби він теж має дитину та знайомий із системою освіти. Такі випадки порушують важливе питання, чи завжди ми розуміємо, з ким насправді спілкуємося та чи не підмінює це справжню людську взаємодію.

Штучний інтелект безперечно змінив спосіб, у який ми ставимо запитання. Він зробив цей процес швидшим, приватнішим і не таким стресовим. Але разом із цим ми ризикуємо втратити те, що робить відповіді по-справжньому цінними, а саме, людський досвід, емпатію та живий діалог.

Можливо, ідеальний підхід — не відмовлятися від технологій, а поєднувати їх із людськими розмовами. Адже іноді найкраща відповідь — не просто факт, а відчуття, що ви не одинокі зі своїм «дурним» запитанням.