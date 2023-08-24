Емоційне вигоряння мам: чому ванна з піною та кава з подругами не допоможуть

Діана Сполдінг – сертифікована медсестра, засновниця організації Gathered Birth, письменниця та мати трьох дітей, вирішила підбадьорити матерів, які зіткнулися з післяпологовою депресією та емоційним вигорянням. У своєму тексті для видання Motherly вона розповіла, чому турботи про себе замало, що покращити свій стан.

Я сиділа в ліжку, безладно дивлячись на свій телефон, мій великий палець автоматично перегортав пости в Instagram, в яких мами явно робили все краще, ніж я. У мене боліла спина через згорблену пози, але упорядкувати своє тіло було надто важким завданням. З далекого коридору почувся тихий голос: "Мамо, я не можу заснути", і все, що я змогла вимовити, це слова: "Добре, дитино". Жодних рішень не пропонувалося, жодних слів втіхи. Тому що у мене закінчились рішення, закінчились слова.

Мій милий чоловік обережно запитав: "Люба? З тобою все гаразд?"

Я обміркувала запитання. Тихо, але гнітюче на мене тиснув психологічний тягар - постійне занепокоєння, почуття провини, стрес.

Я подумала про те, як багато жінок, яких я знаю, відповідають на це запитання. Не фразою "Чудово! А як ви?!", ми говоримо іноді занадто голосно, щоб це звучало правдоподібніше. Справжні відповіді, якими ми ділимося, коли відчуваємо, що бути вразливими – це нормально.

Я видихнулася.

Я виснажена.

Я навіть не знаю.

Але мені не слід скаржитися. Мені пощастило у багатьох відношеннях. Мені подобається бути матір'ю. Я люблю моє життя. Тому замість того, щоб висловити все це, замість того, щоб зайнятися вразливими місцями, я просто відповіла: "Зі мною все гаразд, любий. Сьогодні було просто... важко".

"Добре, давай знайдемо час на цих вихідних, щоб ти могла зайнятися чимось самостійно протягом кількох годин". Він прийняв моє хобі писати статті на тему "Турбота про себе важлива для мам" і щосили намагається допомогти мені жити в цьому. Але правда в тому, що піклування про себе недостатньо. І настав час перестати говорити мамам, що простий акт турботи про себе зведе нанівець роки придушення, викликаного культурою, через яку ми всі вигоряємо.

Фото: Credits

Немає пінної ванни, яка заглушить постійне відчуття тривоги.

Не існує зустрічей з подругами у вихідні, які могли б виправити ізоляцію після народження дитини.

Не існує сну, який відродить енергію, вкладену у баланс між кар'єрою та материнством.

Немає келиха вина, який полегшить нагромаджений ефект усіх недуг, з приводу яких ми "не встигли звернутися до лікаря".

Мами вигоріли, і наше суспільство має дбати про них.

Дослідження Motherly "Стан материнства" 2023 року показало, що 48% матерів часто чи завжди почуваються вигорілими. Суспільство просить вас ростити дитину в середовищі, яке не дбає про вас у відповідь.

Отже, люба мамо, будь ласка, почуй мене: Вигоряння, яке ви відчуваєте – не вигадка. І ваше вигоряння – це не ваша провина.

Ви перегоріли, тому що від того моменту, як ви оголосили про свою вагітність або плани усиновити дитину, вас засипали небажаними порадами та історіями про те, наскільки жахливим буде ваше життя.

Ви перегоріли, тому що довелося повернутися на роботу до того, як ви були готові, а потім вам соромно за те, що ви недостатньо довго годували дитину грудьми.

Ви перегоріли, бо відчуваєте, що маєте постійно виправдовувати своє рішення піти з оплачуваної роботи.

Ви перегоріли, бо погано харчуєтеся.

Ви перегоріли, тому що постійно балансуєте між необхідністю проводити достатньо часу зі своєю дитиною та необхідністю мати чистий будинок.

Ви перегоріли, бо після дня з дитиною ви відчуваєте, що маєте бути ще й свіжою, сексуальною та доступною для свого партнера.

Ви перегоріли, бо новини стомлюють та спустошують.

Ви перегоріли, бо не минає й дня, щоби щось не нагадувало вам про вагу, яку ви все ще не скинули.

Ви перегоріли, тому що постійно читаєте та чуєте нові поради про "найкращий" спосіб виховання дитини - і порівнюєте це з суперечливими порадами, які диктує вам ваша родина та родичі чоловіка.

Ви перегоріли, бо скільки б не заощаджували, ви все одно не зможете знайти спосіб вибратися з боргів.

Ви перегоріли, тому що знаєте, що вашій дитині не слід дивитися ще один мультик, але ви просто не знаєте, як організувати вечерю без неї.

Ви перегоріли, бо ваша третя няня за два місяці вирішила звільнитися, а список очікування до дитячого садка неймовірно довгий.

Ти перегорів, бо сумуєте за своїми друзями.

Ви перегоріли, бо так довго віддавали, що забули, як це зробити щось для себе.

Я вже говорила і ще раз повторю: Мамо, ти не робиш нічого поганого. Материнство – це складно. І ваше вигоряння – це не ваша провина.

Фото: Credits

Деякі відповіді на ці проблеми очевидні, але більшість – ні. Тому що це не є проблеми, які ви створили. Це прояви культурних вад, які завдають мамам біль. Хоча це неправильно і несправедливо, ми маємо їх виправити, бо, схоже, ніхто інший не збирається це робити. Допоможе цьому не прийняття пінної ванни і точно не додатковий келих вина на ніч. Йдеться про вразливість. Коли ми наважимося бути самими собою, навіть якщо це вимагатиме визнання в тому, що ми вигоріли. Коли ми хочемо бути чесними.

Якщо у вас ще не було можливості переглянути спеціальний випуск Netflix Брене Браун, я не можу не порекомендувати його. У ньому вона розповідає про те, як бути вразливою. В інтерв'ю Forbes 2013 року Браун сказала:

"Вразливість - це означає проявитися і бути побаченим. Важко це зробити, коли ми з жахом від того, що люди можуть побачити або подумати. Коли нас підживлює страх перед тим, що подумають інші люди, або страх перед тим гремліном, який постійно шепоче нам на вухо: "Ти недостатньо хороша", нам важко проявити себе. Зрештою, ми боремося за свою гідність, а не відстоюємо її".

Але мамо, а що, якби ти зберегла свою гідність? Навіть якщо у вас вдома безлад. Навіть коли ваше маля істерить у продуктовому магазині. Навіть коли здається, що все руйнується. Що, якби ви стояли серед цього безладу та заявили про свою гідність?

Сказавши "ні".

Просячи допомоги.

Заявивши, що вам потрібно без вибачень.

І надаючи можливість іншим матерям зробити те саме.

Спершу вас можуть ігнорувати. Ви можете побачити косі погляди. Але, будучи вразливими, викладаючи все це на загальний огляд, володіючи своєю історією та підтримуючи інших матерів, які заявляють про свою гідність, ми починаємо поліпшувати ситуацію. Бути вразливим неймовірно незручно. Хороша новина в тому, що на цій планеті немає нікого сміливішої за матерів.

Ослаб свою пильність, мамо. Це буде нелегко, ані крапельки. Але ваша хоробрість надихне іншу маму, і, перш ніж ви це помітите, у наших руках відбудеться культурне зрушення. І тоді ми дійсно зможемо насолодитися цією пінною ванною.

Оригінал публікації - Motherly.

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