Емоційне вигоряння: як вчасно розпізнати та ефективно боротися

Ви коли-небудь відчували, що перебуваєте на "межі" і готові "вибухнути" через будь-яку дрібницю? Якщо ви киваєте головою, найімовірніше, просто зараз у вас емоційне вигоряння. Що таке емоційне вигоряння, як його уникнути і дозволити собі розслабитися?

Минулий рік приніс нам масу подій і, на жаль, не найприємніших. Більшість планів, задумів і бажань звалилися раптово, але на їхнє місце прийшли переживання і постійний стрес. Багато хто з нас відмовився від колишнього життя і вже не один місяць намагається звикнути до нових реалій. Якщо ви постійно відчуваєте напруженість, втому, втрату життєвої енергії та бажання "сховатися" від усіх — це емоційне виснаження або вигоряння, і цю проблему однозначно потрібно вирішувати.

Емоційне вигоряння: що це насправді

Емоційне вигоряння — стан психологічного, розумового і часто фізичного виснаження, викликаний тривалим або повторюваним стресом. Таке виснаження знижує робочу продуктивність, погіршує якість життя, не дозволяє радіти навіть яскравим подіям. Людина втрачає всілякий інтерес до життя, кожен новий день схожий на попередній, і нічого змінювати не хочеться. Те почуття, коли, здається, що єдине правильне рішення, – залишитися в ліжку та піти на роботу наступного місяця. Проблема в тому, що навіть якщо ви візьмете кілька вихідних і дійсно витратите їх на відпочинок, ситуація не зміниться.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що емоційне виснаження та перевтома на роботі можуть розглядатися як хвороба.

Отже, якщо ви хочете боротися з емоційним вигоранням, насамперед потрібно навчитися його розпізнавати. Найбільш поширені симптоми включають:

порушення уваги та проблеми з пам'яттю. Емоційне вигоряння може позбавити можливості зосередитись на тому, що відбувається навколо нас;

гіперчутливість. Виснаження емоційного типу часто супроводжується дратівливістю, плаксивістю, сентиментальністю, які змінюються гнівом чи обуренням. При емоційному виснаженні дуже легко вивести людину з себе, будь-яка дрібниця може позбавити самовладання;

низький рівень мотивації. Емоційне вигоряння завжди супроводжується песимістичними ідеями, які призводять до відсутності ентузіазму не тільки працювати, а й виконувати звичайні справи. У жінок нерідко емоційне виснаження супроводжується відсутністю бажання доглядати за собою – відвідування косметолога чи перукаря здаються не цікавими та марною тратою часу;

фізична втома. Емоційне виснаження зрештою призводить до хронічної фізичної втоми. Багато хто відзначає м'язову слабкість, втому після тривалого сну та постійне бажання спати;

зниження співчуття до людей. За емоційного виснаження можна побачити не лише появу плаксивості, а й протилежної емоції – байдужості, наприклад, до близьких людей чи власних дітей.

Якщо ви відчуваєте більшість із перелічених вище ознак, найімовірніше, у вас емоційне вигоряння, яке не пройде самостійно і з яким потрібно боротися.

Як відбувається емоційне вигоряння

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Згідно з останніми дослідженнями, емоційне виснаження викликане постійним занепокоєнням та тривогою. Обидва явища пов'язані з надлишком стресу, що накопичується в ситуації, коли переходимо від однієї проблеми до іншої, не даючи собі жодної хвилини для відпочинку та відновлення.

Крім основних ознак емоційного виснаження існують фактори, які можуть призвести до такого стану, наприклад:

відсутність заслуженого визнання чи винагороди за добру роботу;

необґрунтовано завищені очікування як від себе, так і від інших;

виконання монотонної чи малоцікавої роботи;

життя в хаотичному середовищі або з частими стресами;

відсутність близьких, які підтримують стосунків із сім'єю;

дуже багато обов'язків без достатньої допомоги з боку інших;

песимістичний погляд на себе та навколишній світ;

постійне перебування у ролі "жертви";

потреба все контролювати (у тому числі небажання делегувати завдання іншим).

У наші дні неважко випробувати емоційне вигоряння. Багато людей здаються повністю виснаженими, перевантаженими, травмованими і завищеними очікуваннями, що постійно піддаються, з боку інших. То що робити, щоб змінити такий стан речей? Як не довести себе до грані чи просто "не дійти до ручки"? Ось кілька корисних порад, обов'язково приділіть кілька хвилин та візьміть собі на замітку.

Як протидіяти емоційному вигорянню? Декілька порад

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1. Дозвольте собі розслабитись

Без сумніву, одна з основних речей, яку ви можете зробити для себе – це подарувати собі момент спокою. Неважливо, скільки вам доведеться зробити і наскільки завантажений ваш день – знайдіть 30 хвилин для себе. Цей час має бути максимально приємним для вас.

2. Фільтруйте відчуття, що надходять ззовні

Ми живемо в надактивному світі, де зазнаємо впливу багатьох джерел стимуляції. Наш розум постійно приймає нову інформацію, емоції, почуття і не завжди вони мають позитивний аспект. Буває так, що ми зосереджуємося на одному неприємному моменті і постійно прокручуємо його в голові. Тому важливо навчитися розділяти тимчасовий неприємний клопіт від серйозних проблем. Щодо робочих моментів: відключіть повідомлення на телефоні, які можуть вас відволікати, не витрачайте час на балаканину та суперечки з колегами. Коли ви відпочиваєте, аналогічно, відключайтеся від роботи і не думайте про неї. Усьому свій час – не змішуйте відпочинок із роботою.

3. Будьте реалістом – попросіть допомогу

Емоційне виснаження – це грип, який можна вилікувати стандартним пакетом препаратів протягом кількох тижнів. Таке вигоряння може тривати місяцями і роками, зрештою перейшовши у хронічну депресію і навіть захворювання психіатричного характеру. Якщо ви усвідомлюєте, що емоційне виснаження заважає жити вам і вашим близьким, якщо ви не в змозі допомогти собі самостійно, саме час попросити допомогу у фахівця. Психотерапевт допоможе вам визначити галузі, які сприяють вашому емоційному вигорянню, запропонує стратегії боротьби з надмірним стресом та способи реорганізації життя для покращення її якості.

Іноді кожен із нас почувається перевантаженим обов'язками, проблемами та стресом повсякденного життя. Однак якщо почуття розбитості не минає, а до нього приєднуються лише інші тривожні симптоми – саме час зайнятися відновленням свого психічного здоров'я.

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