Епідемія самотності: чому соціальні мережі не замінять справжніх обіймів / © Credits

Реклама

Соціальні мережі обіцяли нам світ без кордонів. За кілька кліків ми можемо дізнатися, що їсть подруга дитинства на сніданок у Парижі чи побачити перші кроки племінника у Львові. Але попри цю «близькість», більшість з нас відчуває внутрішню порожнечу. У 2023 році самотність було визнано епідемією. І вона несе загрозу не гіршу за діабет, гіпертонію чи ожиріння, про це розповіло видання Kettering Health.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), кожен третій дорослий американець почувається хронічно самотнім. Актуально це й для України: ізоляція через війну, еміграція, роз’єднані родини — все це створює ґрунт для того, щоб самотність пустила глибоке коріння.

Самотність не значить бути на самоті

Самотність — це не про кількість людей довкола, а про якість зв’язку з ними. Це коли ти можеш бути у великій компанії, але не відчувати справжнього зв’язку. За визначенням CDC, самотність — це «відсутність значущих або близьких стосунків» і «відчуття, ніби ти не належиш до жодної спільноти».

Реклама

Наприклад, жінки, часто звикли тримати все в собі: усміхатися, коли боляче, підтримувати інших, але забувати про себе. Така самовідданість часто залишає їх виснаженими, із відчуттям внутрішньої порожнечі. І тут — пастка соцмереж.

Соцмережі: допомога чи залежність

На перший погляд, Instagram і Facebook створені, щоб допомагати нам підтримувати зв’язок. Але виявляється надмірне використання соцмереж збільшує ризик тривожності, депресії та знижує самооцінку.

Нас особливо сильно затягують парасоціальні зв’язки — це коли ми почуваємось емоційно прив’язаними до блогера, знаменитості чи навіть вигаданого персонажа. Ці «взаємини» односторонні, але підміняють справжні контакти. Ми наче спілкуємось — але насправді залишаємося самі.

Ціна віртуальної дружби

У соцмережах легко заплутатись у кількості «друзів», «підписок» і «лайків», забути про глибину. Віртуальна комунікація рідко дає той рівень підтримки, який ми отримуємо від справжньої розмови на кухні, спільної прогулянки чи обіймів.

Реклама

Хронічна самотність впливає на здоров’я не гірше за паління. Вона підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету II типу, порушень імунної системи. І головне — значно посилює депресивні та тривожні стани.

Як повернути себе до життя

Обмеження соцмереж . Встановіть таймер на Instagram або TikTok. 30 хв і досить. Замість гортання стрічки напиши комусь із близьких.

Шукайте глибину. Спитайте себе: хто з людей у моєму житті знає, як я себе почуваю? Якщо ніхто — спробуйте зробити перший крок і поділитися.

Плануйте особисті зустрічі. Навіть один обід із подругою чи похід у кіно можуть значно покращити настрій та відчуття приналежності.

Станьте частиною спільноти. Йога, волонтерство, кулінарні курси — усе це не лише для навичок, а й для нових знайомств.

Навчайтеся бути присутньою. Перебувайте у моменті: вимикайте телефон, коли п’єте каву з кимось і слухайте не лише вухами, а й серцем.

Просіть про допомогу. Самотність не робить вас слабким. Вона робить вас людиною. І просити про підтримку — нормально.

Якщо ви відчуваєте самотність — знайте, ви не одні. Самотність визнано серйозною загрозою громадському здоров’ю у всьому світі. Але у цій темряві є світло. Навіть один щирий контакт здатен змінити день. Один дзвінок, одна кава, одне «як ти?» — і вже не так самотньо. Зробіть цей крок і, можливо, якщо ми вийдемо за межі своєї зони комфорту, може статися диво.