Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Якби потрібно було описати еволюцію позування для фото за останні 20 років, вона мала б вигляд маятника. Колись ми мали постановчий гламур, потім нібито випадкові «о, ви мене сфотографували?» кадри, а далі іронію, меми та самоіронію. Тепер маємо новий етап — стримана, майже демонстративна байдужість, про це розповіло видання The Washington Post. Саме такий вигляд має «надутий» вираз обличчя зумерів, мікс між їхнім «порожнім поглядом» і знайомими багатьом «качиними губами» міленіалів, але з абсолютно іншим настроєм.

Подивіться на Рейчел Сеннотт, її фірмовий вираз обличчя — трохи насуплений, з напівприкритими повіками, має такий вигляд, ніби вона одночасно і у центрі уваги, і трохи поза цим всім. Або ж Лілі-Роуз Депп, яка на червоних доріжках часто має такий вигляд, ніби вже втомилася від камер ще до того, як вони клацнули. Це не демонстрація настрою «усміхніться для фото», а радше ідея «гаразд, фотографуйте».

Чим «надуті» губи відрізняються від «качиних»

Мері-Кейт Олсен та Ешлі Олсен / © Associated Press

На перший погляд — різниця мінімальна, проте вона таки є і доволі суттєва.

«Качині» губи (епоха міленіалів)

акцент на губах

відкритий, «готовий» погляд

сигнал: я тут, я позую, я маю якнайкращий вигляд

Іконами цієї естетики свого часу були Мері-Кейт Олсен та Ешлі Олсен. За легендою, щоб зробити ідеальний вираз обличчя, вони навіть казали слово «prune» (чорнослив), щоб правильно скласти губи.

«Надуті» нуби

теж акцент на губах, іноді підсилений філерами

погляд втомлений та напівзакритий

сигнал: я не дуже стараюся і мені трохи байдуже

Це вже не «дай людям те, що вони хочуть», а швидше «ну добре, зробіть своє фото».

Сьогоденна популярність

Лілі Роуз-Деп / © Associated Press

Загальна втома від світу. Багато хто відчуває це коли відповідає на питання «як справи?» та дуже хоче додати, щось на кштал «все нормально, але світ горить» або «це дрібниці, але…». Ця емоційна амбівалентність між нормальністю та тривогою ідеально передається через «надуті» губи зумерів.

Страх мати «дивний» вигляд. У TikTok існує цілий жанр відео з підписом «millennial cringe» («дивацтва міленіалів»), де висміюють надмірні емоції, переграні вирази обличчя чи «смішні» пози. Щоб не потрапити до цього списку, покоління зумерів обирає іншу стратегію, а саме менше емоцій, значить менше ризику мати смішний вигляд.

Циклічність трендів. Фотопози завжди змінюються хвилями, наприклад, 90-ті та початок 2000-х — героїновий шик (байдужість і відстороненість), 2000-ні — «качині куби» та таблоїдний гламур, 2010-ті — хіпстерська «випадковість», пізніше — іронія та мем-культура. Зумерські «надуті губи — наступна реакція у цьому ланцюжку.

Культурний контекст

Рейчел Сеннотт / © Associated Press

Ще у 1997 році філософиня Susan Bordo описувала феномен «героїнового шику» як привабливість стану, у якому людина «поза бажанням, поза потребою та поза емоціями».

«Надутий» вираз обличчя дуже перегукується з цією ідеєю. Це естетика дистанції, контролю та емоційної «захищеності».

Існує й інша версія, значно менш філософська. Можливо, люди просто роблять таке обличчя, бо їм подобається те, який вигляд вони мають. Як колись сказала Lady Gaga у відповідь на запитання, чому вона має сумний вигляд: «Я не сумна. Це просто мода.»

«Надуті» губи — це не просто нова «модна міміка», відображення часу, в якому емоції стають складнішими, іронія — основною мовою, а страх мати безглуздий вигляд — майже універсальним. Це спосіб сказати світу «Я тут, але не надто стараюся». І водночас спосіб залишитися у контролі над тим, як вас бачать.