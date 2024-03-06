Фрази, які треба говорити, щоб бути переконливим: секрети від психологині

Вам коли-небудь здавалося, що певні фрази звучать більш переконливо та авторитетно ніж інші? Фрази, які мають силу та впливають на нас - ключ до успішного спілкування. Вони визначають статус та авторитет.

Психологиня Франческа Тігінеан у своєму Instagram, розказати, які фрази звучать переконливо та конструктивно.

Ось кілька прикладів того, як не правильно і правильно підібрані слова можуть змінити сприйняття вашого повідомлення:

"Я не впевнений, що це має сенс", натомість "Ось що для мене має сенс"

У першій фразі особа висловлює сумнів у доцільності дії, що може створює невизначеність або непевність у співрозмовника. У другій фразі особа виражає впевненість у своїй думці

"Вибачте, що турбую вас цим" натомість "Мені потрібна ваша допомога. У вас є кілька хвилин?"

Перша фраза може викликати відчуття обтяження у співрозмовника, адже вона підкреслює незручність. У другій фразі запит на допомогу є більш прямим та конкретним.

"Я думаю, мій досвід підходить для цієї ролі" натомість "Я впевнений, що мій досвід підходить для цієї ролі"

У першій фразі особа висловлює сумнів у своїх здібностях або відчуття невизначеності. У другій підкреслює свою впевненість та готовність взяти на себе відповідальність.

"Гммм, це, мабуть, ніякове запитання, але чи можу я …?" натомість "Моє питання таке …"

У першому випадку особа виражає невпевненість у своїй думці або труднощі з висловленням. У другому вона використовує більш прямий та впевнений підхід, формулюючи питання чітко та конкретно.

"Ой, вибачте, я все ще розмовляв" натомість "Я не чую тебе, коли ти мене перебиваєш"

У першій фразі особа виражає свою меншість за перебивання або порушення розмови. У другій виражає своє незадоволення та підкреслює важливість своїх власних слів.

"Ти можеш не говорити зі мною так?" натомість "Я хочу завершити цю розмову, тому що я не сприймаю те, як ти поводишся зі мною зараз"

У першому випадку особа виражає свою збентеженість. У другому намагається більш відкрито та конструктивно висловити свої почуття та інтереси у збереженні якості спілкування.

"Так шкода, але, на жаль, мені потрібно вам сказати ні" натомість "Дуже дякую, що запросили мене. Я повинен сказати ні, але я вас повідомлю, якщо щось зміниться"

У першій фразі особа виражає своє співчуття та сумнів у своєму рішенні. У другій використовує більш конструктивний та позитивний підхід, дякуючи за запрошення, та виражаючи готовність до майбутнього спілкування.

Майстерне використання фраз може перетворити ваше спілкування. Замість простих висловлювань, ви можете використовувати фрази, які надають вашим словам цінність та авторитет. Це не тільки робить вас більш ефективним співрозмовником, але й допомагає підвищити вашу впевненість у собі та власній спроможності.

Не зважаючи на те, які цілі ви бажаєте досягти, використання відповідних фраз може значно підвищити ваш вплив та ефективність. Запам'ятайте, що слова - це ваша сила, тож використовуйте їх мудро та стратегічно.

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