П’ятниця для багатьох асоціюється з планами, зустрічами чи активними вечірками. Але у Швеції вже десятиліттями популярна зовсім інша традиція — Fredagsmys, що буквально перекладається як «затишна п’ятниця». Про це розповіло видання Real Simple.

Це вечір, присвячений простим радощам, як-от домашньому відпочинку, улюбленій їжі, м’яким пледам і часу з родиною. Такі регулярні маленькі ритуали, які повторюються щотижня, можуть допомогти мозку перемикнутися з режиму стресу на режим відновлення. Саме тому ця скандинавська традиція поступово стає популярною і в інших країнах.

Що таке Fredagsmys

Fredagsmys — це традиція проводити вечір п’ятниці вдома у спокійній атмосфері. Зазвичай вона охоплює:

комфортний домашній одяг

просту їжу або закуски

перегляд фільму або серіалу

настільні ігри

час із родиною або друзями

Часто на столі з’являються легкі закуски або популярні у Швеції «шведські тако», а атмосфера створюється за допомогою приглушеного світла, свічок і пледів. Особливо популярним цей ритуал є взимку, коли короткі дні та холодна погода природно налаштовують на домашній відпочинок.

Користь для психіки

Психологи пояснюють, що регулярні ритуали мають реальний вплив на психологічний стан. По-перше, вони створюють відчуття передбачуваності, коли щотижня повторюється приємна традиція, мозок отримує сигнал безпеки та стабільності. По-друге, вони допомагають чітко відокремити роботу від відпочинку. Саме цей перехід часто є найскладнішим для сучасних людей. Сімейні ритуали можуть:

знижувати рівень стресу

зміцнювати стосунки

підвищувати відчуття підтримки та приналежності

Регулярні сімейні традиції знижують рівень тривожності та покращують емоційне самопочуття.

Вплив на нервову систему

Після напруженого робочого тижня багато людей перебувають у стані постійної зібраності — це так званий симпатичний режим нервової системи, який відповідає за реакцію «бий або тікай». Ритуали на кшталт fredagsmys допомагають активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок і відновлення. Коли людина вдягає комфортний одяг, приглушує світло, їсть теплу їжу та проводить час у спокійній атмосфері, організм починає виробляти нейромедіатори, які знижують частоту серцебиття і допомагають тілу розслабитися.

З часом, якщо цей ритуал повторюється щотижня, мозок навіть починає заздалегідь очікувати відпочинку.

Як створити власний ритуал «затишної п’ятниці»

Насправді не потрібно буквально копіювати шведські традиції. Головне — знайти те, що приносить відчуття комфорту саме вам.

Приглушіть світло. Експерти радять починати вечір із м’якого освітлення. Яскраві лампи сигналізують мозку, що день ще триває. Натомість тепле світло допомагає організму почати виробляти мелатонін — гормон сну.

Проведіть час із близькими. Навіть прості речі можуть бути важливими, наприклад, подивитися серіал разом, пограти у настільні ігри та приготувати вечерю. Не обов’язково обговорювати робочий день, іноді достатньо просто побути поруч.

Створіть власну традицію. Замість того, щоб копіювати шведські тако, краще придумати свій сімейний ритуал — наприклад, піца чи домашні бургери, настільні ігри, вечір кіно або чай та десерт. Такі маленькі традиції часто стають найтеплішими спогадами.

Знайдіть свій формат затишку. Для кожної людини «затишок» означає різне. Це може бути читання книги, легка розтяжка, прогулянка, творчість, малювання або рукоділля. Головне, звертати увагу на те, що допомагає вам по-справжньому розслабитися.

Fredagsmys — це не просто шведська традиція, а нагадування про важливу річ: відпочинок теж потребує уваги. У світі, де робота часто займає більшу частину нашого життя, маленькі щотижневі ритуали допомагають відновити баланс, знизити рівень стресу та провести більше часу з близькими. І, можливо, найкращий план на п’ятничний вечір — це не вечірка або нові справи, а м’який плед, приглушене світло та кілька годин справжнього спокою.