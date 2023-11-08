Гнів — найкращий мотиватор: вчені з'ясували, що агресивність допомагає людям вирішувати складні завдання

Якщо ви завжди підозрювали, що гнів допомагає вам вирішувати проблеми і знаходити вихід із заплутаних ситуацій, знайте — вам не здалося. Гнів справді є чудовим мотиватором, і тепер це підтверджують дослідження.

Нещодавно Мirror поділився з читачами результатами дослідження, опублікованого в журналі «Особистість та соціальна психологія», яке показало, що учасники, які вирішували кілька складних завдань у стані гніву, показали себе краще, ніж ті, хто відчував інші емоції, такі як бажання, смуток чи веселощі.

Провідна авторка дослідження Гізер Ленч сказала, що згідно з отриманими результатами люди цілком можуть використовувати гнів як мотиватор.

Однак, як показало дослідження, гнів не зміг підвищити ефективність людей під час виконання більш простих завдань. Було проведено шість експериментів, кожен із яких перевіряв, чи допомагає гнів людям вирішувати конкретні завдання.

Найбільш гостроцікавий результат було отримано в першому експерименті, в якому перевірялася кількість словесних головоломок, які люди могли вирішити, відчуваючи різні емоції. В експерименті взяли участь 233 студенти бакалаврату Техаського університету A&M.

Кожному студенту випадково було призначено одну емоцію: бажання, гнів, смуток, веселощі чи просто нейтральний стан. Їм показували різні зображення протягом п'яти секунд, щоб допомогти їм відчути емоції. Наприклад, тим, кого треба було роздратувати, були показані образи на адресу шкільної футбольної команди.

Потім учасників було двадцять хвилин, щоб розшифрувати якнайбільше слів із чотирьох наборів по сім анаграм, показаних на екрані комп'ютера.

Комп'ютерна програма фіксувала, скільки часу учасники витратили на вирішення кожної головоломки. Результати показали, що розгнівані учасники вирішили більше головоломок, ніж учасники, які мають будь-які інші емоції.

Розгнівані учасники вирішили на 39 відсотків більше головоломок, ніж студенти, які почувалися нейтрально, а ті, хто почувався злим, також продемонстрували більшу наполегливість, витративши більше часу на вирішення головоломок. Коли люди злилися і наполягали, у них було більше шансів на успіх, а в усіх інших емоційних станах, вони з більшою ймовірністю зазнавали невдачі.

Таким чином, можна припустити, що люди виявляють велику наполегливість, коли зляться.

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