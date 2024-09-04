Відчувати злість – це нормально, так само, як і реагувати емоційно на певні життєві обставини. Проте інколи емоції беруть гору і ми втрачаємо контроль.

Іноді надмірна реакція є способом нервової системи повідомити нам щось важливе. Про це на своїй сторінці розповів коуч і тренер з покращення життя Esteban Polidura. Якщо ваша надмірна реакція почала приносити більше шкоди, ніж користі, настав час зрозуміти, як контролювати власні емоції.

Існують два різні типи надмірної реакції:

Швидка гостра реакція – коли ваша початкова емоційна реакція надто сильна для події чи ситуації, яка її викликала.

Компульсивна гостра реакція – коли ви відчуваєте, що не можете стримати свою реакцію, навіть якщо вона може бути невідповідною або надмірною.

Якщо ви розумієте, що якийсь тип відповідає вашій реакції, необхідно знайти тригери, які вас дратують. Це люди або ситуації, які змушують вас так реагувати. Визначивши їх, подумайте, чи сприяє ваша надмірна реакція покращенню ситуації, чи, навпаки, завдає шкоди.

Як знайти дратівливий тригер

Для того, щоб розібратися з власними емоціями та зрозуміти, що саме починає коливати ваш внутрішній маятник спокою, дайте самі собі відповідь на ці запитання:

Ви гостро реагуєте на те, що сталося в минулому?

Вас завжди дратує конкретна ситуація або людина?

Ваша реакція гостріша, ніж в інших людей, у конкретній ситуації?

Які фізичні симптоми ви відчуваєте, коли гостро реагуєте (прискорене серцебиття, нудоту, розлад шлунку, задуху)?

Коли ви визначите тригери, подумайте про те, який вплив на оточення має ваша реакція.

Зробіть крок назад, щоб оцінити ситуацію

Гостра реакція на події: причини виникнення та що з нею робити / Фото: Credits

Гостра реакція на щось може бути не такою простою, як здається на перший погляд. Для її розуміння іноді необхідно заглибитися всередину себе. Можливо, все повʼязано з минулою травмою або просто є ознакою того, що ви відчуваєте стрес, тривогу чи емоційне перевантаження.

Якщо все пов’язано з минулою травмою, гостра реакція може бути способом вираження того, що ви не змогли висловити в той час. У такому разі вона відіграє важливу функцію для вивільнення внутрішнього болю та образи. Тіло хоче звернути вашу увагу на конкретні аспекти, які ви ігноруєте.

Якщо ваша реакція пов’язана з почуттям емоційного приголомшення, корисно пам’ятати, що ви в цьому не самотні. Багато людей у цей момент можуть відчувати те саме. Важливо зрозуміти та прийняти ці почуття, пережити їх замість того, щоб стримувати та пригнічувати.

Самодопомога

Зупиніться і зробіть кілька глибоких вдихів. Це допоможе вам заспокоїтися і дасть час усе обміркувати.

Поговоріть з кимось, кому довіряєте, про те, що відбувається. Іноді корисно почути іншу думку.

Нагадайте собі, що надмірна реакція – не завжди раціональна.

Подумайте про те, як ви хотіли б реагувати і що вам треба для цього зробити.

Запитайте себе, чи є ваша гостра реакція корисною в цій ситуації, чи вона лише погіршує обставини.

Подумайте, який вплив ваші емоції мають на інших людей і стосунки з ними.

Чи не заважає така гостра реакція досягати власних цілей та чи не є вона загрозою вашим амбіціям.

Проаналізуйте фізичні та емоційні наслідки.

Як правильно реагувати

Коли ви відчуваєте, що емоційний вогонь всередині вас палає, зробіть крок назад і спробуйте заспокоїтися. Подумайте про те, якщо ситуація, наприклад, сталася в минулому, чи варта вона ваших емоцій. Намагайтеся не зосереджуватися на тому, як усе могло чи мало б бути. Краще подумайте, чи можете ви вплинути на минуле з сьогодення. Якщо ні – відпустіть. Ви безсилі та лише завдаєте собі шкоди.

Якщо подібна реакція стала для вас уже звичкою, спробуйте зробити такі дії:

Знову і знову нагадуйте собі, що гостра реакція нікому не допоможе, і вам також.

Потренуйтеся у дихальних вправах.

Спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.

Подумайте про те, що корисного ви можете зробити замість того, щоб буркотіти і пригнічувати себе.

Корисно пам’ятати, що надмірна реакція не визначає вашу сутність як особистості. Це явище, яке можна контролювати та вдосконалювати через практику. Пам’ятайте про терпіння до себе, зміни не відбуваються миттєво. Витративши час і зусилля, ви зможете навчитися керувати власними емоціями та почнете жити продуктивним життям, сповненим задоволення.

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