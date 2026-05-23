Геймерство чи залежність

Нове дослідження, опубліковане в Computers in Human Behavior, показало несподівану річ, що регулярний геймінг сам по собі не шкодить мозку. Ба більше, у помірних гравців деякі когнітивні функції навіть працюють краще. Небезпека починається тоді, коли гра перестає бути хобі та стає способом втечі від реальності, про це розповіло видання РsyРost.

На сьогодні ігровий розлад офіційно визнаний медичним діагнозом. Йдеться про стан, коли людина втрачає контроль над відеоіграми, вони починають домінувати над роботою, навчанням, стосунками та повсякденним життям, навіть попри негативні наслідки. Одначе психологи наголошують, що важливо не плутати захоплення з залежністю.

Саме це вирішила дослідити команда науковців з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині на чолі з Кріштіною Бертою. Їхня мета була простою, але важливою — зрозуміти, чим відрізняється мозок людини, яка просто любить грати, від мозку людини, яка вже перебуває у зоні ризику ігрової залежності.

Мозок легко «підсаджується» на ігри

Психологи пояснюють поведінкові залежності через так звану систему двох механізмів. Перший — цілеспрямований контроль, саме він відповідає за планування, концентрацію, гнучкість мислення та самоконтроль. Другий — автоматичні звички, це система, яка запускає поведінку «на автопілоті», навіть якщо вона вже шкодить людині.

Коли баланс порушується, звичка починає керувати поведінкою сильніше за свідомі рішення. Саме тому дослідники вирішили перевірити, як працює пам’ять у геймерів, чи відрізняється їхня увага, наскільки добре вони контролюють імпульси та чи пов’язана залежність із автоматичною поведінкою.

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 114 людей, яких розділили на три групи: ті, хто взагалі не грає, рекреаційні геймери — люди, які грають щонайменше 14 годин на тиждень, але без симптомів залежності, та учасники з високим ризиком ігрового розладу.

Варто відзначити, що науковці врахували не лише кількість годин у грі, а й психологічні ознаки залежності. Тобто проблема оцінювалася не за принципом «скільки граєш», а «як це впливає на твоє життя». Учасники проходили серію когнітивних тестів на робочу пам’ять, увагу, швидкість реакції, контроль імпульсів, здатність перемикатися між задачами та навіть на формування автоматичних звичок.

Що виявили науковці

Результати виявилися значно складнішими, за популярний міф «ігри псують мозок».Рекреаційні геймери показали кращу увагу. Люди, які багато грали, але не мали симптомів залежності, продемонстрували вищу концентрацію, швидшу реакцію та кращу уважність у тестах. Дослідники припускають, що помірний геймінг може тренувати швидкість оброблення інформації та здатність фокусуватися.

А ось у групи ризику з’явилися проблеми. Учасники з ознаками залежності мали слабшу робочу пам’ять, більше помилок у тестах, підвищену імпульсивність і труднощі з контролем поведінки. Іншими словами, проблема виявилася не у відеоіграх як таких, а у втраті контролю над ними.

Коли ігри залишаються збалансованою частиною життя, вони не є когнітивною загрозою. Але коли стають нав’язливими, можуть супроводжуватися менш сприятливими моделями мислення.

Найцікавіше, що науковці не змогли остаточно відповісти, що є причиною, а що наслідком. Цілком можливо, або залежність поступово погіршує пам’ять і самоконтроль, або люди з уже наявними труднощами концентрації схильні до ігрової залежності. Для точних висновків потрібні довгострокові спостереження.

Важливість дослідження

Покоління зумерів і Alpha виросли у цифровому світі, де геймінг — не «марнування часу», а частина соціалізації, відпочинку та навіть кар’єри. Тому дедалі більше психологів закликають автоматично не демонізувати відеоігри. Набагато важливіше звертати увагу на сигнали, коли ігри замінюють живе життя, погіршується сон, страждають навчання чи робота, зникають соціальні контакти чи людина не може зупинитися.

Саме ці симптоми, а не сам факт любові до ігор, і є тривожним дзвіночком.

Нове дослідження фактично руйнує старий стереотип про те, що будь-який геймер автоматично ризикує «зіпсувати мозок». Помірний геймінг може навіть покращувати увагу та швидкість реакції. Але межа проходить там, де гра перестає бути задоволенням і починає керувати життям.

