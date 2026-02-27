що Гоґвортський факультет може розповісти про ваш характер / © Associated Press

Можливо, ви колись проходили онлайн-тест «Sorting Hat Quiz» і виявили, що належите до Ґрифіндору, Гафелпафу, Когтеврану чи Слизерину. Популярність тестів за мотивами попкультури не випадкова, адже людям подобається ототожнювати себе з вигаданими персонажами та всесвітами.

Одним із таких тестів є «Sorting Hat Quiz» («Вікторина сортувального капелюха»), який визначає ваш факультет у Гоґвортсі на основі відповідей на ситуаційні запитання. Раніше вважалося, що результати тесту частково корелюють із психологічними рисами, але наскільки це правда, вирішили перевірити дослідники з Польської академії наук, про це розповіло видання PsyPost.

Дослідження та методика

Команда науковців залучила 677 учасників віком 18–55 років. Їх поділили на дві групи: ті, хто читав книжки про Гаррі Поттера (578 осіб) та ті, хто не читав (99 осіб).

Учасники пройшли офіційне розподілення за факультетами — «Sorting Hat Quiz», однак напередодні зазначили факультет, на який хотіли б потрапити, а також пройшли стандартизовані психологічні тести за моделлю HEXACO (сучасна наукова шестифакторна модель структури особистості) та оцінку «Темної тріади» (нарцисизм, макіавеллізм, психопатія).

Основні висновки

Слизерин : амбіції та маніпуляції. Ті, кого сортували до Слизерину, мали вищі показники нарцисизму, психопатії та макіавеллізму. Це узгоджується з образом факультету: амбітні, хитрі та цілеспрямовані.

Когтевран : любов до знань. Члени Когтеврана проявляли високу потребу у пізнавальній діяльності, тобто їм подобається розв’язувати складні завдання та розширювати інтелект.

Ґрифіндор : соціальна активність. Ґрифіндорці демонстрували дещо вищий рівень екстраверсії, вони більш товариські та ініціативні.

Гафелпаф: доброта та порядність. Гафелпафці виявилися найдружніми та чесними, хоча їхня емоційна стабільність була нижчою, а це вказує на схильність до переживань і потребу у підтримці.

Бажаний та фактичний факультети

Дослідники з’ясували, що бажаний факультет часто так само точно, а іноді навіть краще відображає психологічні риси учасників, ніж фактичне сортування. Наприклад, ті, хто хотів потрапити до Слизерину, також мали підвищені показники темної тріади.

Хто не «знайомий» з Гаррі Поттером

Серед тих, хто не читав книжок, кореляції між факультетом та психологічними рисами практично зникли. Це свідчить про те, що сам тест без знання історії Гаррі Поттера не є надійним інструментом для оцінки особистості.

На що звернути увагу

Різниця між факультетами існує та вона помірна, проте результати не є «життєво визначальними».

Гафелпафці не показали найвищих показників сумлінності, як це передбачали стереотипи.

Вибір факультету може відображати ідеальне «я» людини, а не лише її реальні риси.

«Sorting Hat Quiz» — це насамперед гра та спосіб самопізнання для фанатів світу Гаррі Поттера. Він може показати загальні тенденції, проте не замінює професійного психологічного тестування. Улюблений факультет розкриває не тільки ваші риси, а й цінності та ідеали. Тож обирайте свій факультет із задоволенням, однак памʼятайте про магію гри.