Грифіндор або Слизерин — що Гоґвортський факультет може розповісти про ваш характер
Здається, це просто розвага, але нове дослідження розповідає, ваш факультет може відображати реальні риси вашої особистості принаймні якщо ви знайомі з історією Гаррі Поттера.
Можливо, ви колись проходили онлайн-тест «Sorting Hat Quiz» і виявили, що належите до Ґрифіндору, Гафелпафу, Когтеврану чи Слизерину. Популярність тестів за мотивами попкультури не випадкова, адже людям подобається ототожнювати себе з вигаданими персонажами та всесвітами.
Одним із таких тестів є «Sorting Hat Quiz» («Вікторина сортувального капелюха»), який визначає ваш факультет у Гоґвортсі на основі відповідей на ситуаційні запитання. Раніше вважалося, що результати тесту частково корелюють із психологічними рисами, але наскільки це правда, вирішили перевірити дослідники з Польської академії наук, про це розповіло видання PsyPost.
Дослідження та методика
Команда науковців залучила 677 учасників віком 18–55 років. Їх поділили на дві групи: ті, хто читав книжки про Гаррі Поттера (578 осіб) та ті, хто не читав (99 осіб).
Учасники пройшли офіційне розподілення за факультетами — «Sorting Hat Quiz», однак напередодні зазначили факультет, на який хотіли б потрапити, а також пройшли стандартизовані психологічні тести за моделлю HEXACO (сучасна наукова шестифакторна модель структури особистості) та оцінку «Темної тріади» (нарцисизм, макіавеллізм, психопатія).
Основні висновки
Слизерин: амбіції та маніпуляції. Ті, кого сортували до Слизерину, мали вищі показники нарцисизму, психопатії та макіавеллізму. Це узгоджується з образом факультету: амбітні, хитрі та цілеспрямовані.
Когтевран: любов до знань. Члени Когтеврана проявляли високу потребу у пізнавальній діяльності, тобто їм подобається розв’язувати складні завдання та розширювати інтелект.
Ґрифіндор: соціальна активність. Ґрифіндорці демонстрували дещо вищий рівень екстраверсії, вони більш товариські та ініціативні.
Гафелпаф: доброта та порядність. Гафелпафці виявилися найдружніми та чесними, хоча їхня емоційна стабільність була нижчою, а це вказує на схильність до переживань і потребу у підтримці.
Бажаний та фактичний факультети
Дослідники з’ясували, що бажаний факультет часто так само точно, а іноді навіть краще відображає психологічні риси учасників, ніж фактичне сортування. Наприклад, ті, хто хотів потрапити до Слизерину, також мали підвищені показники темної тріади.
Хто не «знайомий» з Гаррі Поттером
Серед тих, хто не читав книжок, кореляції між факультетом та психологічними рисами практично зникли. Це свідчить про те, що сам тест без знання історії Гаррі Поттера не є надійним інструментом для оцінки особистості.
На що звернути увагу
Різниця між факультетами існує та вона помірна, проте результати не є «життєво визначальними».
Гафелпафці не показали найвищих показників сумлінності, як це передбачали стереотипи.
Вибір факультету може відображати ідеальне «я» людини, а не лише її реальні риси.
«Sorting Hat Quiz» — це насамперед гра та спосіб самопізнання для фанатів світу Гаррі Поттера. Він може показати загальні тенденції, проте не замінює професійного психологічного тестування. Улюблений факультет розкриває не тільки ваші риси, а й цінності та ідеали. Тож обирайте свій факультет із задоволенням, однак памʼятайте про магію гри.