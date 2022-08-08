І смуток, і радість: як треба реагувати на переживання змішаних емоцій

Іноді емоційна реакція на подію буває дуже суперечливою. Ми можемо одночасно відчувати і смуток, і радість, і жаль і полегшення. Чи є такі реакції нормальними і типовими та як розібратися у своїх емоціях.

Якщо ви коли-небудь відчували легке радісне хвилювання перед подією, що викликає тривогу, або натхнення одночасно зі смутком, зрозумієте, про що йдеться. Деякі життєві ситуації настільки складні, що викликають більше ніж одну емоцію.

Які події викликають у нас суперечливі емоції

Шахрам Хешмат, доктор філософії, професор Іллінойського університету в Спрінгфілді говорить про те, що цілком нормально, що людина може відчувати смуток і радість одночасно. Сум, який слідує за смертю матері, часто поєднується з почуттям провини за те, що в минулому не виявляла достатньої прихильності до батьків, коли вона була жива. Ностальгія складається із суміші задоволення, що виникає під час спогаду про щось пережите, і біль, викликаний тим, що ця подія назавжди зникла. Студенти, які закінчили коледж, зазвичай почуваються як щасливими, так і сумними.

Чому нас турбує появ суперечливих емоцій

Емоційний діапазон людського мозку нескінченно зачаровує, але відчуття двох речей одночасно може спантеличити, особливо, коли ви стоїте перед вибором Останнє, що вам потрібно, якщо ви намагаєтеся прийняти рішення, — це не знати, що ви відчуваєте, і який з варіантів вам більше до душі.

Як правило, найсильніша емоція набуває пріоритету дії. Але чи потрібно водночас намагатися придушити решту емоцій, хай навіть протилежних домінантній?

Як реагувати на появу суперечливих емоцій

Сімейний терапевт Нік Джеймс розповів Stylist, про те, як потрібно реагувати на переживання змішаних емоцій.

Він вважає, що не слід розглядати прояв суперечливих реакцій на подію як щось негативне, тому що наша здатність відчувати більше однієї емоції одночасно відображає складність і багатогранність світу, в якому ми живемо.

Змішані емоції частково виникають тому, що події в нашому житті неоднозначні. Наприклад, розрив із партнером є одночасно фіналом минулих взаємин та потенційним початком нової сторінки в житті. Подія, що має більше одного значення, викликає у нас кілька почуттів: сум і смуток, але іноді також полегшення і навіть хвилювання.

Не варто намагатися розібратися зі своїми змішаними емоціями, намагаючись позбавитися будь-яких суперечливих емоцій, краще витратити час на те, щоб зрозуміти, чому ви маєте змішані почуття. Зрештою, ніхто не може контролювати свої емоції, а спостереження за тим, що підживлює ваш емоційний стан, може дати вам більше свідомості.

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