Як покоління зумерів переосмислює гроші, роботу та поняття успіху / © Credits

Покоління зумерів — найінформованіше та, здавалось би, найбільш готове до успіху в історії. Вони мають доступ до знань, інструментів і можливостей, про які попередні покоління могли лише мріяти.

Але замість того, щоб активно будувати кар’єру та досягати традиційних «віх дорослого життя», багато хто з них обирає інший шлях — відсторонення. Вони довше живуть із батьками, відкладають шлюб, не поспішають купувати житло та дедалі частіше ставлять під сумнів саму ідею стабільного «середнього класу» — про це розповіло видання SheKnows.

Що це — протест, адаптація чи щось глибше? Відповідь складніша, ніж здається, адже це і раціональний вибір, і внутрішня втома від системи, яка більше не працює.

Кожне покоління формує своє ставлення до грошей у молодому віці, коли вперше стикається з роботою, доходом і фінансовою незалежністю. І стартова точка зумерів суттєво відрізняється.

Класична модель — з освітою, першою роботою, кар’єрним зростанням і власним житлом — більше не гарантує результату. Те, що працювало для попередніх поколінь, сьогодні дає збій.

Стартова криза

Одна з головних проблем — ринок праці для початківців. Вакансій для початкового рівня стає менше, тож навіть на «стартові» позиції часто вимагають 3–5 років досвіду. Рівень безробіття серед випускників зростає з кожним роком, а серед молоді 22–27 років він майже вдвічі більший за загальний показник. Отже, маємо парадокс — щоб отримати першу роботу, вже потрібен досвід. Але виникає запитання: де його взяти?

Штучний інтелект змінює правила

Те, що ще недавно було «роботою для старту», сьогодні часто виконують алгоритми. Штучний інтелект поступово замінює завдання, які раніше доручали молодим спеціалістам. Ба більше, сам процес пошуку роботи став ще складнішим, бо кандидати використовують ШІ, щоб масово надсилати резюме і роботодавці використовують ШІ, щоб їх відсівати. У результаті — нескінченний цикл заявок і відмов, який демотивує ще до початку кар’єри.

Робота без гарантій

На цьому фоні дедалі більше молодих людей обирають гнучкі формати роботи. Сьогодні майже половина представників покоління зумерів залучені до гіг-економіки — це фриланс, тимчасові підробітки та проєктна зайнятість. Але разом із гнучкістю приходять і ризики, а саме — відсутність стабільного доходу, жодних соціальних гарантій та відсутність довгострокової перспективи. Це свобода, проте без «подушки безпеки».

Емоційний фон

Навіть якщо робота є, відчуття стабільності немає. Молоді люди бояться скорочень, бачать новини про те, що ШІ може замінити половину офісних професій та відчувають себе «застряглими». Це формує особливий стан, коли ви ніби рухаєтеся, але не бачите кінцевої точки.

Раціональність або розчарування

З боку це може мати вигляд апатії чи навіть нігілізму, але насправді ситуація складніша. Зумери не просто «втрачають мотивацію» — вони її аналізують. Дивляться на цифри, на реальність і роблять висновок — система не гарантує результату.

І в цьому є раціональність, але є й інший бік — емоційний. Коли зникає віра у систему, зникає й бажання грати за її правилами.

Нова реальність

У результаті формується нова модель поведінки, а саме — менше прив’язаності до кар’єри, більше фокусу на якості життя та менше віри у «традиційний успіх». Це не обов’язково означає поразку — це означає зміну правил гри.

Покоління зумерів не відмовляється від успіху — воно переосмислює його. Вони першими чесно подивилися на сучасну економіку та визнали, що старі сценарії більше не працюють. І хоча у цьому є частка розчарування, є й важливий сигнал, який каже, що світ змінився і під нього доведеться змінюватися всім.

Можливо, саме це покоління навчить нас, що стабільність — не завжди про кар’єрне сходження, і що іноді найрозумніше рішення — не грати у гру, правила якої вже давно застаріли.