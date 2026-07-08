«Я невдаха»: чому ця думка знайома майже кожному та як перестати у неї вірити / © Getty Images

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Майже кожна людина хоча б раз ловила себе на думці «Я нічого не встигаю», «У мене нічого не виходить» або навіть «Я невдаха». У такі моменти легко повірити, що лише ви почуваєтеся саме так. Насправді ж психологи наголошують, що самооцінка не буває сталою. Вона змінюється залежно від обставин, стресу, втоми чи життєвих викликів.

Замість того щоб зосереджуватися на власних помилках, варто змінити кут зору. Іноді достатньо кількох нових звичок, щоб відчути, що ви рухаєтеся вперед значно швидше, ніж вам здається. Видання Psychology Today зібрало шість порад, які допоможуть вийти з цього стану та подивитися на себе по-новому.

Перестаньте вимагати від себе робити все самостійно

Ми часто оцінюємо себе за тим, що не можемо зробити без сторонньої допомоги. Проте розвиток людини — майже ніколи не сольний проєкт. У психології існує поняття «зона найближчого розвитку» — це те, що людина здатна опанувати за підтримки інших. І ця ідея стосується не лише дітей, а й дорослих.

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Запитайте себе не «Чому я цього не можу?», а «Що я міг би зробити, якби мав потрібну підтримку?». Нею може бути близька людина, наставник, покроковий план, навчальний курс або навіть мобільний застосунок чи подкаст. Часто саме вони стають містком між тим, де ви зараз, і тим, де хочете опинитися.

Дивіться на життя ширше

Якщо оцінювати себе лише за останній тиждень або місяць, може здатися, що ви стоїте на місці. А тепер згадайте себе десять років тому. Напевно, за цей час ви навчилися десятків нових речей, здобули професійний досвід, пережили важливі події, побудували стосунки чи здійснили мрії, які колись здавалися недосяжними.

Психологи радять оцінювати своє життя не короткими відрізками, а довшими періодами. Іноді достатньо, щоб за рік сталося одна-дві по-справжньому важливі події — саме вони й визначають справжній прогрес.

Дозвольте випадковостям змінювати ваше життя

Коли здається, що нічого не виходить, виникає бажання ще сильніше контролювати ситуацію. Проте іноді саме несподівані можливості відкривають нові дороги.

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Варто бути відкритими до випадковостей, наприклад, погодитися на незаплановану зустріч, зацікавитися темою, про яку раніше навіть не думали, переглянути відео на незнайому тему чи спробувати нове хобі.

Не вся нова інформація повинна приносити миттєву користь. Допитливість сама по собі розширює світогляд і допомагає знайти нові сенси буття.

Шукайте інші погляди на світ

Коли ми почуваємося безпорадними, проблема часто полягає не лише в обставинах, а й у способі мислення. У такі моменти легко перестати помічати власні сильні сторони, недооцінювати свої можливості чи бути переконаними, що виходу немає.

Корисно свідомо знайомитися з людьми, чиї погляди відрізняються від ваших. Це можуть бути книги, лекції, інтерв’ю чи блоги авторів із різним життєвим досвідом. Так ви не лише відкриєте нові способи розв’язання проблем, а й зрозумієте, що існує безліч моделей успішного життя, і жодна з них не є універсально правильною.

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Дозвольте іншим впливати на вас

Багато людей настільки звикають до образу «це не для мене», що перестають пробувати нове. Варто іноді виходити за межі власних уявлень про себе. Якщо друг рекомендує книгу, фільм або заняття, які здаються вам нецікавими, дайте їм шанс. Можливо, саме так ви відкриєте нове захоплення чи несподівану сторону власної особистості.

Існує навіть явище, коли близькі люди допомагають нам розширити уявлення про себе, коли відкривають нові здібності, інтереси та сильні сторони.

Візьміть під контроль хоча б одну сферу життя

Часто відчуття невдачі виникає тоді, коли ми намагаємося контролювати те, що від нас не залежить. Натомість психологи радять обрати одну сферу, де ви справді можете впливати на результат.

Це може бути регулярна фізична активність, фінансове планування, здорове харчування чи навіть особисте життя. Наприклад, поставити собі за мету ходити на одне побачення щотижня протягом трьох місяців чи поступово сформувати нову спортивну звичку.

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Навіть невеликі досягнення повертають відчуття контролю, а разом із ним і впевненість у власних силах.

Почуватися розгубленим або сумніватися у собі — не ознака слабкості, а досвід, через який проходить більшість людей. Але одна невдала ситуація чи складний період не визначають вашу цінність.

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