Як читати більше книжок і все встигати / © Credits

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Робота, родина, друзі, домашні справи та улюбленці — у дорослому житті знайти кілька спокійних годин для книжки буває майже розкішшю. Одначе, наприклад, учасники книжкових клубів примудряються читати десятки книжок на рік. І справа зовсім не у тому, щоб сидіти з романом вечорами годинами, вони просто навчаються вбудовувати читання у свій звичайний день, про це розповіло видання Real Simple.

Не обмежуйтеся одним форматом

Книжка — це не обов’язково паперовий томик у руках. Аудіокнига чудово працює під час дороги, приготування вечері, прибирання чи прогулянки з собакою. Електронну версію зручно відкрити у телефоні, коли ви чекаєте у черзі чи маєте кілька вільних хвилин.

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Можна навіть читати одну книжку очима, а іншу слухати. А якщо аудіоформат здається надто повільним, спробуйте трохи збільшити швидкість відтворення, особливо якщо оповідач читає неквапливо.

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Перетворіть читання на вечірній ритуал

Для багатьох найкращий момент для книжки настає саме перед сном. Телефон відкладається, справи залишаються за дверима, а кілька сторінок допомагають перемикнутися після насиченого дня.

Зручно тримати книжку біля ліжка, бо тоді не потрібно шукати її по квартирі. Вона просто чекає на вас там, де починається вечірній відпочинок.

Користуйтеся бібліотекою і позичайте книжки

Читати багато — не означає постійно витрачатися на нові видання. Книжками можна обмінюватися з друзями, брати їх у бібліотеці чи користуватися сервісами підписки на електронні та аудіокнижки.

Це дуже зручно для тих, хто любить експериментувати з жанрами та не хоче купувати книжку, якщо не впевнений, що дочитає її до кінця.

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Вбудуйте читання у звичайний день

Не обов’язково чекати спеціального «часу для себе». Кілька сторінок можна прочитати за сніданком, послухати розділ дорогою на роботу чи увімкнути аудіокнигу під час щоденної прогулянки.

Головний секрет — зробити читання такою самою звичною частиною дня, як ранкова кава чи вечірній душ. Тоді воно перестає конкурувати з іншими справами за ваш час.

Паралельно читайте кілька книжок

Цей хитрик особливо рятує тих, хто легко захоплюється сюжетом. Наприклад, напружений трилер перед сном може закінчитися читанням до другої ночі просто тому, що неможливо відірватися.

Тому варто мати кілька книжок для різного настрою, наприклад, захопливий детектив, легку комедію, сімейну драму чи нонфікшн. Увечері можна обрати щось спокійне, а для дороги залишити історію, від якої складно відірватися.

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Залишайте книжки там, де ви буваєте

Ще один маленький хитрик — не ховати всі книжки на одній полиці. Залиште одну у вітальні, іншу біля ліжка. Так навіть кілька вільних хвилин можуть перетворитися на маленьку читацьку сесію. Поки чекаєте, поки закипить чайник або просто присіли відпочити, книжка вже поруч.

Використовуйте навіть кілька вільних хвилин

Немає часу на цілий розділ, то прочитайте кілька сторінок. Чекаєте на дитину після занять, сидите у черзі до лікаря, забираєте замовлення чи стоїте у магазині — відкрийте електронну книжку.

Один абзац може здатися дрібницею, але регулярність працює краще за рідкісні багатогодинні марафони. Якщо читати потроху щодня, книжки поступово закінчуватимуться одна за одною.

Щоб читати більше, зовсім не обов’язково кардинально змінювати свій графік. Набагато ефективніше знайти маленькі моменти, які вже є у вашому дні, та перетворити їх на час для книжок.

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