Як дитячі установки впливають на наше тіло та психіку у дорослому житті: небезпечні фрази

Як дитячі установки впливають на наше тіло та психіку / © Credits

Реклама

Багато хто досі сприймає тіло та психіку як дві окремі системи. Проте сучасна психологія говорить інше, наші емоції безпосередньо пов’язані з тим, як ми почуваємося фізично. За словами психологині Людмили Чернової, фрази, які ми чули у дитинстві, продовжують впливати на нас навіть тоді, коли ми давно стали дорослими. І цей вплив відображається не лише на емоціях, а й на фізичному здоров’ї.

Емоції, які роками залишалися непрожитими та пригніченими, нікуди не зникають. Вони накопичуються всередині та можуть проявлятися через мігрені, хронічне напруження, безпричинну втому чи інші сигнали організму. У психології це явище називають психосоматичним слідом, коли старі установки продовжують керувати нашим життям на рівні тіла.

Фрази, які ми пам’ятаємо тілом

Батьки виховували нас так, як уміли, та нерідко говорили речі, які здавалися правильними. Проте деякі з них залишаються з нами на все життя.

Реклама

«Я віддала(в) тобі все своє життя, а ти…»

Такі слова формують у дитини глибоке почуття провини. Малюк починає вірити, що він забрав у батьків щось важливе та тепер постійно залишається винним.

У дорослому житті це може проявлятися нездатністю приймати допомогу, подарунки, підтримку чи навіть заслужені можливості. Людина ніби постійно відчуває, що повинна щось віддати у відповідь.

«Подивися на Васю, Петю, Оленку…»

Порівняння з іншими дітьми часто здається безневинним способом мотивації. Насправді ж воно формує відчуття власної недостатності.

У майбутньому такі люди часто мають занижену самооцінку, сумніваються у власних здібностях і постійно шукають зовнішнє підтвердження власної цінності.

Реклама

«Хлопчики не плачуть» або «Дівчатка так себе не поводять»

Ці фрази навчають дитину того, що її емоції небажані.

Згодом людина перестає розуміти власні почуття, бо звикає їх пригнічувати. У дорослому віці це може призводити до труднощів у стосунках, страху близькості та уникнення емоційної прив’язаності.

Емоції говорять через тіло

Постійне стримування почуттів вимагає величезних внутрішніх ресурсів. Організм перебуває у стані напруження, навіть якщо людина цього не усвідомлює. Саме тому пригнічені емоції можуть проявлятися через головний біль, затиски у тілі, втому, проблеми зі сном або відчуття постійного виснаження. Тіло буквально починає говорити те, що ми роками забороняли собі відчувати.

Хороша новина полягає у тому, що дитинство не визначає назавжди наше майбутнє. Так, старі установки можуть впливати на самооцінку, емоції та навіть фізичне самопочуття. Але доросле життя дає нам можливість переглянути ці сценарії.

Реклама

Людмила Чернова наголошує, що варто уважніше ставитися до своїх емоцій та сигналів тіла. Аналізувати власні реакції, помічати внутрішні заборони та вчитися проживати почуття, а не ховати їх.

Новини партнерів