Як емоційні тригери керують нашим життям і що з цим робити

Емоційні тригери — це те, що змушує нас втрачати контроль над собою, але на щастя, їх можна збагнути та навчитися ними керувати, про це розповіло видання Psychology Today.

Часто тригери пов’язані з ранніми дитячими травмами, які ніколи повністю не загоїлися. Коли щось у сьогоденні «запускає» цей старий біль, ми реагуємо так, ніби знову повернулися у дитинство.

Наприклад, п’ятирічний Дмитро звик ховатися у кімнаті, коли його батько підвищував голос. Це допомагало вижити. Та дорослий Дмитро, стикнувшись із гнівом свого партнера, автоматично уникає конфлікту, навіть коли знає, що зараз ситуація зовсім інша.

Мораль: колись тригер нас рятував, а зараз може заважати жити та відстоювати власні кордони.

Тригери та дитячі наративи

Наші емоційні реакції часто підживлюються дитячими історіями, які ми створювали, щоб пояснити світ. Якщо дитина часто відчувала, що «треба остерігатися гніву інших», вона формує правило уникання конфліктів. Тепер дорослий, коли стикається з гнівом партнера, відчуває паніку, навіть коли немає реальної загрози. Іншими словами, наше доросле «я» керується маленьким «я» з минулого.

Як приборкати тригери

Визнати реакцію. Зупиніться та зверніть увагу на те, коли та чому ваша емоційна реакція надмірна для ситуації. Це перший знак тригера. Визначити почуття. Які емоції ви відчуваєте насправді. Гнів часто прикриває страх, тривогу чи відчуття відторгнення. З’єднати з минулим. Які дитячі події викликали схожі відчуття. Розуміння зв’язку між минулим і сьогоденням допомагає відокремити реальні події від старих ран. Виявити наративи. Які правила чи переконання сформувалися в дитинстві. Наприклад: «Якщо хтось сердиться, треба тікати» чи «Не варто відкривати своє серце». Розумно осмислити. Псотавте собі питання, чи актуальний цей наратив сьогодні. Часто відповідь — ні. Навчіть мозок вести діалог між розумом і емоційним серцем.

Практика

Керувати тригерами одразу не вдасться. Це поступовий процес:

Помічайте тригери без осуду себе.

Спостерігайте за реакціями.

Розмірковуйте над старими наративами та поступово переписуйте їх.

З часом ви навчитеся не дозволяти дитячому «я» контролювати сьогодення. Емоції залишаться, але ви зможете реагувати свідомо.

Поради

Зупиніться на кілька секунд перед реакцією.

Глибоко дихайте та прислухайтеся до себе.

Ведіть щоденник емоцій — це допомагає помітити повторювані тригери.

Не бійтеся просити допомоги у психолога, якщо старі травми сильно впливають на життя.

Емоційні тригери — це не вороги. Вони просто сигналізують про невирішені ранні травми. Їхнє розуміння допомагає не просто реагувати на ситуації, а керувати собою та будувати здоровіші відносини з собою та іншими.