- Дата публікації
-
- Категорія
- Вона
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
Як ми уявляємо нарцисів: нове психологічне дослідження
Нарцисизм давно став частиною сучасної культури: від бестселерів із саморозвитку до мемів і TikTok-трендів. Але як виглядає нарцис у нашій уяві, спробуємо розібратися.
Нарцисизм давно перестав бути лише психологічним терміном і міцно увійшов у наше повсякденне життя, від мемів і соцмереж до популярних книжок з саморозвитку. Але чи замислювалися ви, який саме вигляд має нарцис у нашій уяві. Нове дослідження психологів з Кардіффського університету проливає світло на те, що ми уявляємо під цим словом і чому одні образи здаються привабливішими за інші. Виявляється, навіть «лише обличчя» може багато сказати про компетентність, чарівність і потенційну привабливість людини.
Типи нарцисичних облич
Дослідники виявили, що люди уявляють два різні типи нарцисичних облич:
Егоїстичний нарцис — той, хто зосереджений на власних потребах.
Самозакоханий нарцис — той, хто дбає про зовнішність і власний імідж.
Обидва типи оцінюються негативно, але самозакоханий нарцис сприймається як компетентніший та привабливіший, особливо людьми з високими рівнями нарцисичних рис.
Метод «зворотної кореляції»
Щоб зрозуміти, що саме люди уявляють під словом «нарцис», дослідники застосували метод зворотної кореляції.
Як це працює:
Учасникам показують базове нейтральне обличчя з накладеним шумом.
Вони обирають версію, яка, на їхню думку, більше відповідає «нарцису».
Після сотень повторів створюється композитне обличчя, яке відображає уявлення конкретної людини про нарцисизм.
Егоїстичний нарцис: холодний та недоступний
Обличчя егоїстичного нарциса сприймається як:
менш дружнє, тепле, приємне
менш компетентне та моральне
маскулінне та політично консервативне
Люди рідко довіряють йому чи бачать його потенційним лідером.
Самозакоханий нарцис: привабливий, але холодний
Обличчя самозакоханого нарциса оцінюють складніше:
менш тепле та моральне, як й егоїстичне
компетентніше, успішніше, екстравертне
підходить для кар’єри, особливо у корпоративному середовищі
Цей образ сприймається привабливішим для короткострокових стосунків, а люди з власними нарцисичними рисами оцінюють його ще позитивніше через відчуття схожості.
Симпатія до схожості
Дослідження підтвердило феномен «нарцисичної толерантності», а саме, нарцисичні люди частіше позитивно оцінюють інших нарцисів, навіть за зовнішністю.
Егоїстичний нарцис не викликає симпатії, незалежно від того, хто оцінює.
Самозакоханий же нарцис здається знайомим і «своїм», а це підсилює привабливість.
Важливість дослідження
Це дослідження допомагає зрозуміти, як суспільство формує образ нарцисів і чому деякі з них здаються привабливими, на перший погляд.
Візуальні сигнали впливають на оцінку компетентності та привабливості.
Схожість із собою формує позитивні оцінки навіть у випадку негативних рис.
Обережність і уважне спостереження допоможуть не піддатися чарівності їхньої зовнішності.
Попри все, не судіть людей лише за зовнішністю, особливо тих, хто демонструє впевненість і чарівність. Спостерігайте за вчинками, а не за образом і звертайте увагу на власні «червоні прапорці» у стосунках, особливо якщо вам здається, що людина дуже «схожа на вас».