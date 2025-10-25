ТСН у соціальних мережах

Як ми уявляємо нарцисів: нове психологічне дослідження

Нарцисизм давно став частиною сучасної культури: від бестселерів із саморозвитку до мемів і TikTok-трендів. Але як виглядає нарцис у нашій уяві, спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Нарцисизм давно перестав бути лише психологічним терміном і міцно увійшов у наше повсякденне життя, від мемів і соцмереж до популярних книжок з саморозвитку. Але чи замислювалися ви, який саме вигляд має нарцис у нашій уяві. Нове дослідження психологів з Кардіффського університету проливає світло на те, що ми уявляємо під цим словом і чому одні образи здаються привабливішими за інші. Виявляється, навіть «лише обличчя» може багато сказати про компетентність, чарівність і потенційну привабливість людини.

Типи нарцисичних облич

Дослідники виявили, що люди уявляють два різні типи нарцисичних облич:

  1. Егоїстичний нарцис — той, хто зосереджений на власних потребах.

  2. Самозакоханий нарцис — той, хто дбає про зовнішність і власний імідж.

Обидва типи оцінюються негативно, але самозакоханий нарцис сприймається як компетентніший та привабливіший, особливо людьми з високими рівнями нарцисичних рис.

Метод «зворотної кореляції»

Щоб зрозуміти, що саме люди уявляють під словом «нарцис», дослідники застосували метод зворотної кореляції.

Як це працює:

  • Учасникам показують базове нейтральне обличчя з накладеним шумом.

  • Вони обирають версію, яка, на їхню думку, більше відповідає «нарцису».

  • Після сотень повторів створюється композитне обличчя, яке відображає уявлення конкретної людини про нарцисизм.

Егоїстичний нарцис: холодний та недоступний

Обличчя егоїстичного нарциса сприймається як:

  • менш дружнє, тепле, приємне

  • менш компетентне та моральне

  • маскулінне та політично консервативне

Люди рідко довіряють йому чи бачать його потенційним лідером.

Самозакоханий нарцис: привабливий, але холодний

Обличчя самозакоханого нарциса оцінюють складніше:

  • менш тепле та моральне, як й егоїстичне

  • компетентніше, успішніше, екстравертне

  • підходить для кар’єри, особливо у корпоративному середовищі

Цей образ сприймається привабливішим для короткострокових стосунків, а люди з власними нарцисичними рисами оцінюють його ще позитивніше через відчуття схожості.

Симпатія до схожості

Дослідження підтвердило феномен «нарцисичної толерантності», а саме, нарцисичні люди частіше позитивно оцінюють інших нарцисів, навіть за зовнішністю.

  • Егоїстичний нарцис не викликає симпатії, незалежно від того, хто оцінює.

  • Самозакоханий же нарцис здається знайомим і «своїм», а це підсилює привабливість.

Важливість дослідження

Це дослідження допомагає зрозуміти, як суспільство формує образ нарцисів і чому деякі з них здаються привабливими, на перший погляд.

  • Візуальні сигнали впливають на оцінку компетентності та привабливості.

  • Схожість із собою формує позитивні оцінки навіть у випадку негативних рис.

  • Обережність і уважне спостереження допоможуть не піддатися чарівності їхньої зовнішності.

Попри все, не судіть людей лише за зовнішністю, особливо тих, хто демонструє впевненість і чарівність. Спостерігайте за вчинками, а не за образом і звертайте увагу на власні «червоні прапорці» у стосунках, особливо якщо вам здається, що людина дуже «схожа на вас».

