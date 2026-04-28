Як не «заразитися» чужим негативом і не втратити себе

Світ і справді не завжди простий, на нас впливають новини, стрес і невизначеність. Однак коли песимізм стає стилем життя, це починає впливати й на оточення. Особливо якщо ви вже свідомо обмежуєте потік негативу, наприклад, не «залипаєте» у тривожні новини, але хтось поруч постійно його транслює. Видання The Washington Post наголошує, що змінити людину силою оптимізму не вийде, проте є способи, як взаємодіяти з нею так, щоб не «вигоріти» самим.

Фраза «будь оптимістичнішим» не працює

Інтуїтивно хочеться підбадьорити, мовляв, не все так погано, проте це часто має зворотний ефект. Фрази на кшталт «все буде добре» чи «дивись на все позитивніше» можуть знецінювати реальні почуття людини, викликати сором за «негативні» емоції та створювати відчуття, що її не чують.

Сум, злість і страх — нормальні емоції. Іноді людині потрібно не рішення, а простір, де її просто вислухають.

Замість порад — дзеркало емоцій

Один із найефективніших способів — віддзеркалення почуттів. Замість того щоб відповідати на факти, спробуйте сказати:

«Звучить так, ніби тобі зараз дуже погано»

«Бачу, ти й справді засмучений (а)»

Це працює, бо людина відчуває, що її почули, починає краще усвідомлювати власні емоції та знижується напруга. Якщо не впевнені, просто запитайте чого вона так думає і так, іноді достатньо простого «Ммм» або співчутливого кивка.

Не потрібно «рятувати»

Коли хтось скаржиться, виникає бажання негайно знайти рішення. Проте памʼятайте, іноді проблема — не у ситуації, а у тому, як людина себе почуває. Тому перед порадами краще уточнити «Ти хочеш поради чи просто виговоритися?». Це проста, але дуже поважна стратегія.

Емоції заразні

Ми буквально «зчитуємо» настрій інших людей. Через так звані дзеркальні нейрони ми копіюємо міміку, підлаштовуємося під тон голосу та починаємо відчувати схожі емоції.

Саме тому після розмови з хронічним песимістом може з’являтися відчуття виснаження. У такій ситуації вас може допомогти усвідомлення цього ефекту, пауза та глибокий вдих, і «повернення» до свого звичного стану.

Не холодність, а турбота про себе

Ви можете бути емпатійними та водночас не дозволяти чужому настрою керувати вашим. Спробуйте обмежити час спілкування, не відповідати миттєво на кожне повідомлення та нагадувати собі, що ви не відповідаєте за чужі емоції. Це особливо важливо, якщо ви відчуваєте, що починаєте «тягнути» чужий стан на собі.

Коли ж ви самі у стані «мінус», таке буває з кожним, це нормально. Тож якщо відчуваєте, що застрягли у негативі, є прості, але дієві кроки:

Почніть із бази. Наприклад, регулярний сон, фізична активність і сніданок можуть дійсно покращити стресостійкість. Більше людей поруч. Навіть без глибоких розмов, допоможе прогулянка з другом чи, як варіант, йога у групі. Наші емоції «налаштовуються» одне на одну. Терапія — не слабкість. Фахівець допоможе зрозуміти звідки береться негатив та як із ним працювати. Практика вдячності. Звучить банально, але це працює. Спробуйте щовечора записувати що сьогодні було добре та за що ви вдячні. Це буквально «переналаштовує» мозок бачити позитив.

Бути поруч із негативною людиною — це виклик, але він не про те, щоб «виправити» когось. Він про те, щоб навчитися слухати, проте не втрачати себе. Іноді найкраще, що ви можете зробити, це бути уважними, не знецінювати почуття та водночас берегти власний ресурс. Адже справжня підтримка, це не про «зробити всіх щасливими», а про чесну та здорову присутність поруч.

