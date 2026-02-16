Як пандемія COVID вплинула та змінила нашу особистість / © Credits

Реклама

Видання Medical News Today розповіло, що особливо молоді дорослі зазнали змін у характері, а деякі риси, як-от сумлінність та доброзичливість, виявилися чутливими до глобального стресу.

Психологи традиційно вважають, що основні риси особистості, такі як, екстраверсія, нейротизм, сумлінність, доброзичливість і відкритість до нового — залишаються відносно стабільними у дорослому житті. З віком вони лише поступово змінюються, наприклад, сумлінність і доброзичливість зростають, а нейротизм та екстраверсія знижуються.

Проте стресові події можуть впливати на характер, а пандемія COVID стала унікальним випадком глобального стресу, який торкнувся всіх аспектів життя, від роботи до здоров’я та соціальної взаємодії.

Реклама

Що показало дослідження

Нове дослідження, проведене на основі даних Understanding America Study, включало понад 7 тис. учасників, які проходили оцінку особистісних рис до пандемії та під час її різних фаз:

Гостра фаза (березень — грудень 2020)

Фаза адаптації (січень 2021 — лютий 2022)

Нейротизм та інші риси

На початку пандемії (2020 року) спостерігалося зниження нейротизму, особливо серед людей віком 65+ років. Це означало, що деякі люди відчували менший рівень тривоги та негативних емоцій у порівнянні з попереднім періодом.

Однак у фазі адаптації (2021–2022 роки) нейротизм повернувся до попередніх рівнів, тоді як інші риси, такі як сумлінність, доброзичливість, відкритість і екстраверсія, показали зниження, особливо серед молоді до 30 років.

Ці зміни можуть мати довгострокові наслідки для ментального та фізичного здоров’я, кар’єрного розвитку та соціальної адаптації.

Реклама

Чому молодь зазнала найбільшого впливу

Особистість молодих дорослих ще формується та консолідується. Пандемія порушила природний процес розвитку, що могло пояснити підвищену чутливість цієї вікової групи до стресу.

Сумлінність і доброзичливість постраждали найбільше, а це може впливати на успішність у навчанні, роботі та стосунках.

Нейротизм зріс порівняно з допандемічним рівнем, що відображає підвищену емоційну реактивність молодих людей.

Старші дорослі виявилися резильєнтними, адже зміни особистісних рис у них були мінімальними.

Обмеження дослідження

Автори відзначили кілька важливих нюансів:

Кількість представників меншин була невеликою, що ускладнило оцінку змін у цих групах. Дослідження обмежене США, тож неясно, чи повторяться результати в інших країнах. Дослідження показує зміни, але не встановлює причини, тобто пандемія не є єдиним фактором. Не перевірялося, чи безпосередньо хвороба COVID або тривалий COVID вплинули на особистісні риси.

Дослідження показало, що глобальні стресові події можуть впливати на риси особистості, особливо у молодих дорослих. Хоч зміни й невеликі, вони можуть мати сукупний довгостроковий ефект на здоров’я, кар’єру та соціальні взаємодії.

Реклама

Особистість виявляється пластичнішою, ніж ми вважали, а глобальні події здатні залишати помітний слід на нашому характері. Це відкриває нові перспективи для психологів та суспільства в цілому, варто враховувати вплив масштабних стресових факторів на формування особистості та ментальне здоров’я.