Як підняти собі настрій у «млявий» день: дієві поради

У психології це називають «blah days”(„сірі дні“) — дні емоційної сірості, коли енергії немає, мотивація на нулі, а настрій завис десь між „так собі“ та „мені байдуже“, про це розповіло видання Real Simple. Та гарна новина у тому, що навіть у такі моменти можна м’яко витягнути себе з цього стану, без насилля.

Вийдіть на природу

Не обов’язково вирушати в Карпати чи планувати похід. Навіть 20–30 хв просто неба можуть творити дива. Прогулянка на свіжому повітрі знижує рівень кортизолу — гормону стресу, та допомагає мозку перейти у стан «захоплення» — коли ми відчуваємо вдячність і легкість.

Просто вийдіть на вулицю, навіть якщо це коротка прогулянка у дворі. Дозвольте природі нагадати, що світ більший за ваші думки. Прогуляйтесь без телефона. Подивіться на небо, почуйте шум дерев. Це найпростіша форма медитації.

Ведіть щоденник вдячності

Може здаватись банально, але вдячність справді змінює хімію мозку. Регулярне записування трьох речей, за які ви вдячні, зменшує прояви тривожності та депресії.

Виділіть п’ять хвилин і запишіть дві-три речі, за які ви вдячні сьогодні, навіть найменші. Потім просто побудьте з цим відчуттям. Це може бути щось зовсім просте, як от, кава з корицею, сміх друга, теплі шкарпетки. Маленькі радощі створюють великий ресурс.

Додайте трохи творчості

Коли ми у «мінусовому» настрої, мозок втрачає здатність фантазувати та грати. А саме творчість допомагає «перемкнутися». Творчість — це не про талант, це про стан потоку, коли ви на хвильку забуваєте про все.

Не треба писати роман чи малювати шедевр. Можна просто приготувати нову страву, намалювати щось на серветці, зробити колаж із фото чи потанцювати на кухні. Слухайте музику з дитинства, вона активує спогади, пов’язані з безтурботністю.

Рухайтесь

Не треба бігти марафон. Але будь-який рух запускає вироблення серотоніну та дофаміну — гормонів радості. Підійде все, наприклад, прогулянка, легка розтяжка, йога чи улюблена танцювальна пісня. Найкраще працює рух у компанії. Навіть коротке тренування з другом підвищує рівень окситоцину — гормону соціального зв’язку. Якщо зовсім немає сил, просто потягніться. Тіло пам’ятає, що воно живе.

Шукайте своє «сяйво»

Це маленькі моменти, які приносять радість, якщо помітити їх. Світло, яке падає крізь штори. Перший ковток кави. Тиша після дощу. Пісня, яка нагадує про літо. Зупиніться на секунду та дозвольте собі відчути цей мікромомент щастя. Це і є практика усвідомленості.

Сфотографуйте своє сяйво, потім створіть паку у телефоні, щоб повертатися до цих моментів, коли сумно.

Спілкуйтеся з людьми

Ми соціальні істоти. Навіть коротка розмова може вивести з емоційного «ступору». Спілкування з людьми, особливо якщо воно щире, стабільно покращує настрій.

Подзвоніть другові, поговоріть із сусідом, напишіть комусь «як ви?», або зробіть маленький акт доброти, наприклад, зробіть комплімент касиру, подякуйте баристі, усміхніться незнайомцеві. Допомагайте іншим відчути те, що хочете відчути самі. Добрі вчинки запускають позитивний ланцюг моментів.

Дні, коли «нічого не хочеться», бувають у всіх. Але вони не означають, що ви «зламалися» чи щось не так. Це просто сигнал, що час подбати про себе. Тож дихайте, виходьте на сонце, помічайте дрібниці, які світять саме вам. І пам’ятайте, що навіть найсіріший день має свої маленькі промені. Вам лише потрібно глянути в їхній бік.