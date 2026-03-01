Як пташиний спів і прогулянка на природі знижують стрес і підвищують настрій / © Associated Press

Нове дослідження показало, що навіть 30 хв такої прогулянки здатні значно знизити рівень стресу, серцебиття та кортизолу, а уважне слухання пташиного співу лише підсилює ці ефекти.

Ми всі чули поради проводити час на природі, але тепер науково доведено, що прогулянка серед дерев і пташиного співу — це не просто приємне проведення часу, а реальний спосіб покращити своє психічне та фізичне здоров’я. Дослідники з університету Тюбінгена вивчали, як саме звуки природи впливають на наше самопочуття та результати виявилися надзвичайно приємними, про це розповіло видання RTÉ.

Магія пташиного співу

Дослідження охопило 233 учасників, які протягом пів години прогулювалися ботанічним садом. Науковці вимірювали кров’яний тиск, пульс та рівень кортизолу — гормону стресу, а також заповнювали психологічні опитувальники. Результати були чіткими, навіть проста прогулянка знижувала серцевий ритм і тиск, а кортизол падав на 33%.

Увага до звуків підсилює ефект

Що цікаво, учасники, які спеціально звертали увагу на пташиний спів, отримали ще більший приріст емоційного щастя. Це означає, що не тільки перебування на природі важливе, а й усвідомлене слухання пташиного співу. Не потрібно бути експертом з орнітології, достатньо просто помічати та слухати пташок, які вже оточують вас.

Міф про «штучний» спів

Вчені також спробували додати гучномовці з пташиним співом рідкісних видів, але це не дало додаткового ефекту. Можливо, люди підсвідомо відчули «неживі» звуки чи ж існує межа, після якої додаткові види не впливають на самопочуття.

Рецепт щоденного щастя

Результати дослідження свідчать, що не потрібно мандрувати у пташині заповідники чи витрачати години на пошуки рідкісних видів. Достатньо пів години на свіжому повітрі та уважно прислухатися до пташиного співу. Це простий, доступний та приємний спосіб поліпшити настрій і знизити повсякденний стрес.

Прогулянка на природі сама по собі корисна, але додавання уваги до пташиного співу робить її ще ефективнішою. Наступного разу, коли вирішите прогулятися, зупиніться на мить, прислухайтеся до щебету та помітите, як стрес розчиняється, а настрій зростає.