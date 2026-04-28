Як сексистські погляди впливають на дружбу та поведінку молоді

Сексизм / © www.credits

Реклама

Видання PsyPost розповіло про роботу, опубліковану в журналі Journal of Social and Personal Relationships, яка виявила, що молоді люди з ворожими сексистськими поглядами частіше використовують соціальну агресію проти своїх однолітків. Ми звикли думати про агресію як про щось прямо націлене, як от крик, конфлікт або фізичне протистояння. Але психологія давно описує інший, менш помітний тип — реляційну агресію.

Це поведінка, яка руйнує стосунки, репутацію чи відчуття приналежності людини до групи через поширення чуток, навмисне виключення з компанії чи «мовчазне покарання» та ігнорування. І саме цей тип соціальної поведінки став ключем до нового дослідження.

Вчені виділяють два основні типи:

Реклама

Проактивна агресія — свідома та стратегічна, вона використовується для досягнення мети, а саме статусу, контролю чи впливу. Реактивна агресія — емоційна відповідь на образу чи загрозу, імпульсивна і «в моменті»

Обидві форми можуть проявлятися через соціальні маніпуляції, а не фізичні дії.

Звʼязок сексизму з поведінкою

Дослідники також розрізняють два типи сексистських переконань:

ворожий сексизм — відкрите уявлення про те, що жінки нижчі за чоловіків і мають підкорятися

доброзичливий сексизм — зовні «позитивне», але ставлення «зверху вниз» до жінок, якщо вони дотримуються традиційних ролей.

Команда на чолі з дослідницею Маріон Кателойс хотіла зрозуміти, чи можуть такі переконання впливати на соціальну поведінку молоді.

Дослідження

У дослідженні взяли участь 571 молодих людей віком 17–22 роки, майже порівну чоловіків і жінок. Учасники проходили опитування про рівень сексистських переконань, схильність до реляційної агресії та поведінкові особливості у дитинстві (як контрольний фактор).

Реклама

Результати виявилися досить чіткими, люди з високим рівнем ворожого сексизму частіше використовували і проактивну, і реактивну реляційну агресію. Вони частіше поширювали чутки, виганяли інших із груп і маніпулювали соціальними зв’язками.

Це може бути способом підтримувати соціальну ієрархію, «карати» тих, хто порушує гендерні норми та захищати власний статус. Особливо цікаво, що у чоловіків цей зв’язок був сильнішим, ніж у жінок.

Доброзичливий сексизм

Дослідження не виявило зв’язку між доброзичливим сексизмом і агресією, проте вчені наголошують, що це не означає, що він нешкідливий. За словами Маріон, доброзичливий сексизм однаково підтримує нерівність, він може виправдовувати дискримінацію через «турботу» та обидва типи сексизму підтримують патріархальну систему ролей.

Важливість дослідження

Дослідники підкреслюють, що їхня робота показує не лише зв’язок між переконаннями та поведінкою, але й ширшу соціальну картину. Сексистські погляди можуть впливати на дружбу, формувати груповий настрій та посилювати соціальний тиск серед молоді.

Реклама

Автори також зазначають, що це перехресне дослідження (один момент часу) не доводить причинно-наслідковий зв’язок і дані були самооцінкою учасників. Тому потрібні подальші дослідження, зокрема спостереження з боку друзів і оточення.

Соціальні ігри та плітки — це не завжди просто «драма молодості», інколи за ними стоять глибші уявлення про владу, статус і гендер. Дослідження показує, що зміна ставлення до гендерних ролей може впливати не лише на рівність у суспільстві, а й на щоденну поведінку людей одне з одним.

Новини партнерів