Як ставлення до віку змінює ваше здоров'я

За даними видання The Washington Post, нове дослідження показало, що майже половина людей старше 65 років з часом покращують свої когнітивні чи фізичні показники, а іноді й обидва одночасно. Отже, це ставить під сумнів один із найпоширеніших міфів сучасності, що старіння — це обов’язковий та незворотний занепад. Насправді ж усе набагато складніше та значно оптимістичніше.

У дослідженні вчені проаналізували дані тисяч людей віком 65+ років. Вони оцінювали когнітивні здібності, швидкість ходьби як показник фізичного стану та, що важливо, ставлення людей до власного старіння.

За період спостереження до 12 років з’ясувалося, що майже половина учасників показали покращення. І головне, що ті, хто мав позитивне ставлення до старіння, значно частіше входили до цієї групи.

Стереотипи, які нам заважають

Попри ці дані, у суспільстві досі домінують негативні уявлення про старість. Наприклад, глобальне опитування 2024 року показало, що 65% медичних працівників і 80% людей загалом помилково вважають, що деменція — нормальна частина старіння. Насправді ж більшість людей похилого віку не мають серйозних когнітивних порушень, не потребують постійної допомоги та ведуть активне життя. Ба більше, з віком часто покращуються судження та життєва мудрість, емоційний інтелект і рівень задоволеності життям.

Мислення вирішує більше, ніж здається

Дослідники пояснюють цей феномен так званим «ефектом снігової кулі». Якщо людина вірить, що з віком може краще почуватися, вона більше дбає про себе, активніше рухається, спілкується та пробує нове. Це покращує фізичний та психічний стан, а також запускає новий цикл позитивних змін.

І навпаки, негативне ставлення до старіння може призвести до відмови від активності, ізоляції та погіршення здоров’я. Один із найсильніших факторів довголіття, за словами експертів, — соціальні зв’язки. Саме вони впливають і на фізичне, і на психічне здоров’я.

Сенс життя після 65

Люди, які почуваються добре у старшому віці, часто мають спільну рису — у їхньому житті є сенс. Це може бути що завгодно, наприклад, родина чи онуки, волонтерство, подорожі, хобі чи громадська діяльність. Саме відчуття потрібності та залученості підтримує енергію й мотивацію.

Як змінити ставлення до старіння

Більше міжпоколіннєвого спілкування. Контакт між різними поколіннями допомагає руйнувати стереотипи. Молодші бачать активних старших і навпаки. Такі взаємодії навіть покращують ефективність команд. Метод АБВ. Один із підходів до роботи з власними установками: А (Аналіз) — усвідомити негативні меседжі про старіння, які нас оточують, Б (Баланс) — відокремити реальні труднощі від ейджизму, В (Виклик) — кинути виклик цим переконанням Кожен вік має свої плюси. Старіння — це не лише зміни, а й нові можливості, а це привілей, який доступний не всім.

Ідея про те, що з віком усе тільки погіршується, більше схожа на міф, ніж на реальність. Старіння — процес, який можна проживати по-різному. І хоча час неможливо зупинити, те, як ми його проживаємо, значною мірою залежить від нас самих. Іноді найсильніший інструмент для змін — не новий препарат чи складна терапія, а проста думка, що життя може ставати кращим у будь-якому віці.