Як стрес може підвищити ризик серцевих захворювань та інсульту: науковий погляд

Як стрес може підвищити ризик серцевих захворювань та інсульту / © Credits

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Lancet, підвищена активність мигдалеподібного тіла у мозку (амигдали) — центру, який відповідає за оброблення стресу, напряму пов’язана з вищим ризиком серцево-судинних захворювань, включно з інсультом та інфарктом.

Видання The Science Explorer розповіло, як саме стрес «атакує» серце, що кажуть вчені та як можна захистити своє здоров’я — не лише емоційне, а й фізичне.

Стрес починається у мозку — але не закінчується там

Підвищена активність амигдали (амигдали) у людей корелює з:

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активнішою роботою кісткового мозку (який виробляє лейкоцити — білі кров’яні клітини),

підвищеним запаленням у судинах,

і, врешті, з підвищеним ризиком серцевих нападів, інсульту та інших серцево-судинних подій.

Хронічний стрес «вмикає» біологічну ланцюгову реакцію: активована амигдала посилає сигнали до кісткового мозку, це призводить до надмірного вироблення білих кров’яних клітин. Ці клітини, своєю чергою, запускають запальні процеси в артеріях, спричиняють утворення бляшок та звуження судин, які можуть привести до серйозних ускладнень.

Чому це особливо важливо для жінок

Жінки, особливо у віці 30–50 років, часто схильні до хронічного психологічного навантаження: баланс між роботою, дітьми, домашніми справами, турбота про літніх батьків, а також власні амбіції. Часто стрес ігнорується чи сприймається як «нормальна частина життя». Проте він може бути прихованим ворогом вашого серця.

Окрім того, у жінок частіше розвиваються «тихі» симптоми інфаркту, які легко сплутати зі звичайним нервовим виснаженням або гастритом.

Що говорять експерти

Результати досліджень показують унікальний механізм, як стрес може викликати серцево-судинні захворювання. Зменшення стресу — це не тільки про хороше самопочуття, а й про реальний захист серця. Усе більше людей щодня переживають хронічний психосоціальний стрес. Ми маємо розглядати його як справжній фактор ризику серцевих захворювань, на рівні з гіпертонією та діабетом.

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Поради, підтверджені наукою

Медитація та дихальні практики. Доведено, що регулярна медитація знижує активність амигдали та рівень кортизолу (гормону стресу). Фізична активність. 30 хв швидкої ходьби щодня знижують запалення та покращують судинну еластичність. Здоровий сон. Якість сну безпосередньо пов’язана з нервовою регуляцією — жінки, які сплять менш як 6 годин, мають вищий ризик серцевих захворювань. Обмеження кофеїну, алкоголю та нікотину. Ці речовини посилюють реакцію стресу в організмі. Розмова з психотерапевтом або психологом. Навіть кілька сесій можуть допомогти розпізнати глибинні джерела напруги та зменшити її вплив.

Хронічний стрес — це не просто емоційна втома, це ризик для життя. Завдяки сучасній медицині ми розуміємо, що турбота про свій психічний стан — це частина профілактики серцевих захворювань. Якщо ви відчуваєте, що живете у постійному режимі напруги, не відкладайте — зверніться до фахівця, спробуйте методи саморегуляції, займіться активністю, яка дарує вам задоволення. Ваше серце заслуговує не тільки любові, а й спокою.