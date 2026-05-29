Як вік першого батьківства може вплинути на освіту, здоров’я та фінансову стабільність

перша дитина / © Credits

Реклама

Нове дослідження, опубліковане у журналі PLOS One, показало, що вік першого батьківства може впливати на рівень освіти, доходи та навіть фізичне здоров’я у довгостроковій перспективі.

Раннє батьківство традиційно розглядають крізь призму соціальних труднощів — від доступу до освіти до економічних можливостей. Але нове дослідження пропонує точніший погляд, не просто «раннє чи пізнє батьківство», а конкретний вік, у якому людина вперше стає батьком або мамою, та як це корелює з її подальшим життям, про це розповіло видання РsyРost.

У роботі вчені проаналізували дані General Social Survey Статистичного управління Канади та охопили 6 282 дорослих із біологічними дітьми. Вони розрахували точний вік, у якому кожен учасник став батьком або мамою, та зіставили його з рівнем освіти, доходами, станом фізичного та психічного здоров’я, а також загальною задоволеністю життям.

Реклама

Освіта

Найпомітніший зв’язок дослідження стосується освіти. Лише близько 40% людей, які стали батьками у 16 років, здобули освіту вище за середню школу. Зі збільшенням віку першого батьківства шанси на вищу освіту різко зростають.

Втім, цей ефект не триває нескінченно, адже після приблизно 31 року приріст освітніх досягнень починає стабілізуватися.

Фінанси

Схожа картина простежується й у фінансовій сфері. Люди, які стали батьками у 16 років, найчастіше опиняються у найнижчих дохідних категоріях. З віком першого батьківства зростає й імовірність вищого доходу, як особистого, так і домогосподарства. Однак цей фінансовий ефект вирівнюється приблизно між 26 і 31 роком.

Цікаво, що найвищі шанси на дохід у верхній категорії спостерігаються у тих, хто ставав батьками приблизно у 29 років, після чого показники знову починають поступово знижуватися.

Реклама

Здоров’я

Фізичне здоров’я також чітко показує, що раннє батьківство впливає на погіршення показників самопочуття у дорослому віці. Цей негативний ефект поступово слабшає у тих, хто відкладає народження дитини, і стабілізується приблизно у 26 років.

Психічне здоров’я має рівнішу динаміку, тобто старші батьки в середньому показують трохи кращі показники, але без чіткої «точки перелому».

Щастя без прив’язки до віку

Несподіваний висновок дослідження говорить про те, що рівень загальної задоволеності життям майже не залежить від віку першого батьківства. У всіх групах середній показник тримається близько 8 із 10 балів.

Вчені припускають, що це може пояснюватися «ефектом стелі» — коли більшість людей оцінюють своє життя досить високо, і різницю складно зафіксувати.

Реклама

Дослідники пояснюють результати через концепцію перехідного життєвого етапу. Якщо люди стають батьками у момент, коли вони ще проходять важливу трансформацію, наприклад, перехід від школи до дорослого життя, цей процес може «зупинитися».

У результаті молоді батьки частіше натрапляють на труднощі у завершенні освіти та побудові кар’єри, ніби залишаються у тій життєвій фазі, де вони були у момент народження дитини.

Не вирок, а підтримка

Попри сильні статистичні зв’язки, автори дослідження наголошують, що ці результати не означають, що молоді батьки «приречені». Навпаки — ключовий висновок полягає у ролі системної підтримки. Люди, які стають батьками у молодому віці, можуть досягти успіху, але потребують більше ресурсів від суспільства та держави.

Проблема не у самих молодих батьках, а у бар’єрах, з якими вони стикаються. І важливо не засуджувати, а підтримувати — так само, як ми допомогли б людині з травмою, а не залишили її наодинці з проблемою.

Реклама

Вік першого батьківства впливає на довгострокові освітні, фінансові результати, а також здоров’я. Найвразливішими є ті, хто стає батьками у підлітковому віці чи на початку дорослого життя, але не через особисті якості, а через системні обмеження, які накладаються на їхній життєвий шлях.

Новини партнерів