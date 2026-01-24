Ілона Довгань і Єгор Тополов youtube.com_@Ilona.Dovgan

Психолог, доктор психологічних наук Єгор Тополов у розмові спеціально для сторінки Ілони Довгань розповів про нову реальність, змінені цінності, життя «тут і зараз» та маленькі опори, які допомагають нам вистояти.

Ми всі змінилися — це відчуття знайоме кожному. Змінилися наші уявлення про безпеку, стабільність, майбутнє і навіть про сам світ. Те, що ще кілька років тому здавалося непорушним, як то демократія, рівність і захищеність слабших, сьогодні має крихкий та вразливий вигляд.

Психолог пояснює, що одна з головних причин виснаження — це конфлікт між очікуваннями та реальністю. Ми довго трималися за надію, що «ось-ось стане краще», але коли покращення не настає, ресурс закінчується. Саме тому сьогодні так важливо навчитися жити інакше — не ілюзіями, а реальністю.

Що нас тримає

За словами Єгора Тополова, людей рятує не абстрактна «сила волі», а цілком конкретні речі:

Визнання реальності та власних обмежень

Родина, діти, близькі стосунки

Тиша та прості ритуали

Улюблена робота, особливо якщо вона дає відчуття сенсу

Усвідомлення, що ти можеш полегшити комусь життя і допомогти адаптуватися

Прогулянки, контакт із тілом, знайомі речі з «попереднього життя» — усе це стає якорями, які повертають відчуття ґрунту під ногами.

Жодних планів і це нормально

Одна з найрадикальніших змін — втрата довгострокового планування. Ми майже не будуємо планів на рік уперед, бо не знаємо, яким буде завтра.

«Раніше життя здавалося гарантованим, наприклад, ми точно знали, що ще зустрінемось, ще встигнемо та все попереду. Сьогодні цінність кожного дня зросла у рази» — пояснює психолог.

Змінилася й ієрархія потреб: світло, тепло, можливість виспатися — речі, які колись були фоном, стали цінністю.

Найчастіший запит у кабінеті психолога сьогодні — виснаження. Люди зізнаються, що трималися, бо думали, що ще трохи та й стане легше. Але легше не стає.

У таких випадках перше, що важливо перевірити, — наскільки людина «дружить з реальністю». Життя на очікуваннях у нестабільному світі неминуче призводить до емоційного краху. Єгор Тополов згадує думку, яка дуже точно описує сьогодення: вижили не ті, хто жив майбутнім, а ті, хто концентрувався на одному дні, робив у ньому максимум можливого і цінував його.

Дія — антагоніст тривоги

Якщо ви не можете вплинути на глобальну картину, це не означає безсилля. Ви можете:

адаптувати себе до реальності

зробити своє життя трохи комфортнішим

виконувати маленькі дії

«Дія — одна з головних речей, яка зменшує вплив емоцій», — наголошує психолог. Навіть дрібні ритуали, наприклад, зібрати пазл, приготувати каву, вийти подивитися на небо, відкрити та почитати книжку, повертають людину у стан «тут і тепер».

Цінність одного дня

Ми не можемо змінити минуле — його вже немає. Ми не можемо змінити майбутнє — його ще немає. Єдине місце, де можливі зусилля, — теперішній момент. Саме зараз можна:

сказати людині, що вона важлива

подякувати

подихати

зробити щось добре для себе

І в цьому — нова філософія життя.

Ресурси, гумор і межі

Психолог радить уважно подивитися на своє оточення, залишати поруч людей зі спільними цінностями та берегти власний ресурс. Війна і криза вже забирають надто багато, тож не варто віддавати решту тим, хто виснажує.

Окремий ресурс — гумор. Український чорний гумор сьогодні не про знецінення, а про виживання. Сміх зменшує тривогу, повертає контроль і дозволяє проживати страхи без руйнування.

Таблетки

Єгор Тополов наголошує, що у світі є різні способи впливу на емоційний стан. Частина з них — швидкі, але шкідливі, наприклад, алкоголь або солодке. Ліки можуть бути корисним інструментом, але лише за призначенням лікаря.

Антидепресанти, фітопрепарати, навіть звіробій чи грейпфрут можуть впливати на організм і взаємодіяти між собою. Тому головне правило — індивідуальність та поступовість, а не поради подруг.

Ми живемо у часи, які змінили нас глибше, ніж здається. Але разом із втратою ілюзій прийшло важливе вміння — жити сьогоденням. Цінувати один день, одну дію та одну розмову. Не чекати ідеального майбутнього, а знаходити опору у реальному теперішньому.

Можливо, саме це і є головний урок часу, який ми проживаємо — життя не відкладається на потім, воно відбувається просто зараз.