Як зрозуміти, що ваша робота більше не робить вас щасливими та прийшов час звільнятися

Як зрозуміти, що ваша перша робота більше не робить вас щасливими / © Associated Press

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Нещодавно акторку Емілі Блант попросили дати пораду молодим жінкам, які ненавидять свою роботу. Її відповідь була простою: звільнитися та займатися тим, що любиш, навіть якщо це не приносить великих грошей.

Ці слова викликали бурхливі дискусії. Одні підтримали ідею, інші зауважили, що далеко не кожен може дозволити собі піти з роботи без фінансової «подушки». І вони мають рацію, рішення про звільнення майже ніколи не буває простим.

Особливо, якщо йдеться про вашу першу «дорослу» роботу. Саме тут багато хто вперше стикається із запитанням, це тимчасова криза чи знак, що настав час рухатися далі. Видання RTÉ розібралося, які сигнали справді говорять про те, що час змін настав.

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«Поштовхи», які змушують переосмислити роботу

Такі моменти можна назвати «поштовхами» — це події, які змушують нас зупинитися та по-новому подивитися на свої стосунки з роботою.

Причиною можуть стати велика професійна невдача, неприємне зауваження від керівника, звільнення улюбленого колеги чи навіть важливі зміни в особистому житті. Такі моменти особливо часто трапляються протягом першого року роботи, коли очікування не збігаються з реальністю.

Втім, не варто ухвалювати рішення на емоціях.

Не поспішайте писати заяву

Один неприємний день ще не означає, що роботу потрібно залишати. Краще регулярно, приблизно раз на три-шість місяців, чесно оцінювати свої стосунки з роботою. Такий підхід допомагає відокремити короткочасне розчарування від справжніх проблем. Поставте собі кілька запитань:

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Чи забирає ця проблема всю вашу енергію?

Чи відповідає ця робота вашим професійним цілям?

Чи переважує недолік усе хороше, що дає вам ця посада?

Якщо відповідь хоча б на одне з цих запитань — «так», можливо, настав час діяти.

Спочатку поговоріть із керівником

Багато молодих спеціалістів бояться говорити про труднощі. Вони переконані, що будь-яка критика зіпсує репутацію.

Так, дійсно, керівники іноді нижче оцінюють працівників, які лише кажуть про проблеми. Але ситуація змінюється, якщо людина приходить не тільки зі скаргою, а й із реалістичним варіантом її вирішення, який буде корисним і компанії. Навіть якщо розмова не принесе результату, вона має сенс. Ви принаймні будете знати, що зробили все можливе, перш ніж ухвалити рішення про звільнення.

Не стрибайте у невідомість

Якщо проблема не вирішується, наступний крок — спокійно оцінити свої можливості. Пошук нової роботи може тривати тижні, місяці, а іноді й роки. І це нормально.

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У цей період важливо не втрачати професіоналізм. Якщо ви вже подумки звільнилися, колеги це швидко помітять. Зниження мотивації та байдужість можуть негативно вплинути на вашу репутацію ще до того, як ви знайдете нове місце.

Як правильно звільнятися

Коли нова робота вже знайдена, настав час повідомити про своє рішення. Найкраще зробити це особисто чи під час відеозустрічі з керівником, а не повідомленням чи електронною поштою. Поясніть причину звільнення, дотримайтеся терміну попередження, передбаченого контрактом, і зосередьтеся не на критиці компанії, а на нових можливостях, які відкриваються перед вами.

Не менш важливо сумлінно завершити всі справи, передати проєкти колегам і залишатися залученим до останнього робочого дня. Фахівці навіть радять, за можливості, попередити про звільнення трохи раніше та подякувати команді за спільний досвід.

Перша робота рідко стає останньою. Проте саме те, як ви її залишаєте, може вплинути на всю подальшу кар’єру. Не спалюйте мости, навіть якщо рішення було непростим. Світ роботи набагато менший, ніж здається, і дедалі частіше фахівці повертаються до своїх колишніх роботодавців уже у новій ролі, з більшим досвідом і новими можливостями.

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