ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Вона
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

Ідеальний ранок без стресу — 4 звички, які змінять ваш день

Не обов’язково прокидатися о 6 ранку з посмішкою, щоб мати продуктивний день. Навіть якщо ви «сова», правильний ранковий ритуал може зробити ваш ранок спокійнішим, а вас зібранішими та енергійнішими.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
У кожній родині є та сама людина, яка прокидається зі сходом сонця і вже готує каву, поки інші тільки намагаються відкрити очі. Але правда полягає у тому, що більшість із нас — не «жайворонки». Особливо у холодні сезони, коли доводиться прокидатися у темряві, ранки можуть бути справжнім випробуванням.

Хороша новина є, що навіть якщо ви не любите ранки, їх можна зробити значно комфортнішими. І для цього не потрібно кардинально змінювати своє життя, достатньо кількох простих, але ефективних звичок, про які розповіло видання The New York Times.

Почніть ранок з вечора

Найкращий ранок починається ще напередодні, це підтверджують експерти з тайм-менеджменту. Регулярний графік сну — один із ключових факторів гарного самопочуття. Намагайтеся лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час, із різницею не більше 30 хв. Це допомагає не лише настрою, а й серцевому здоров’ю та когнітивним функціям. Щоб зменшити ранковий стрес, підготуйте все заздалегідь:

  • складіть одяг

  • поставте сумку біля дверей

  • запрограмуйте кавоварку

  • перевірте прогноз погоди

Навіть просте нагадування у телефоні чи голосовому помічнику допоможе уникнути поспіху та хаосу.

Налаштуйте себе ще у ліжку

Якщо ви прокидаєтесь без ентузіазму — це нормально, але є спосіб змінити настрій буквально за хвилину. Перед тим як встати з ліжка, варто уявити один приємний момент майбутнього дня, наприклад, перший ковток кави, теплий душ або зустріч із близькими. Цей хитрик має навіть наукову назву — проєкція. Це здатність мозку «переживати майбутнє», яка активує ті самі механізми мотивації, що й досягнення цілей. Кілька секунд такої візуалізації і день уже починається з позитивнішого настрою.

Рухайтесь і шукайте світло

Навіть кілька хвилин руху зранку можуть змінити самопочуття. Достатньо 3 хв активності, наприклад, танцю під улюблену пісню, щоб підвищити рівень дофаміну, гормону енергії та мотивації.

Ще важливіше світло, необхідно отримати щонайменше 20 хв яскравого ранкового освітлення. Воно сигналізує організму, що настав день, і допомагає прокинутися. Ідеальний варіант — коротка прогулянка зранку.

Дайте собі мікропаузу

Ранок часто проходить у режимі «швидше, швидше», але навіть кілька секунд спокою можуть змінити стан. Варто практикувати так звані «миті усвідомлення» — короткі паузи, коли ви просто є, а не щось робите. Це може бути ковток чаю у тиші, погляд у вікно чи кілька глибоких вдихів. Такі моменти допомагають знизити напругу та повернути контроль над днем.

Ідеальний ранок — це не про дисципліну «вставати раніше за всіх», а про турботу про себе. Трохи підготовки ввечері, кілька секунд позитивного налаштування, мінімальний рух і коротка пауза, тоді навіть найскладніший ранок стає приємнішим.

Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie