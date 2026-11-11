Ігрова залежність: як розпізнати лудоманію, чому вона виникає та чи можна її подолати / © Associated Press

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Ще одна ставка, ще одна спроба відігратися, ще кілька хвилин за ігровим автоматом і ось азартна розвага вже займає дедалі більше місця у повсякденності. Людина може усвідомлювати негативні наслідки, проте все одно не знаходити сил зупинитися.

Цей стан називають лудоманією чи розладом, пов’язаним з азартними іграми, про це розповіло видання Tua Saúde. Йдеться не просто про захоплення ставками чи невдалу звичку витрачати гроші, а про психічний розлад, за якого стає складно контролювати потяг до гри. Причому залежність може розвиватися як під час гри у казино чи залах із гральними автоматами, так і під час онлайн-ставок.

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Що таке лудоманія

Головна особливість лудоманії — втрата контролю. Людина продовжує грати, навіть коли це призводить до боргів, конфліктів у родині, проблем на роботі чи емоційного виснаження. Серед найпоширеніших ознак залежності:

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складно контролювати бажання грати чи зупинитися

постійно повертаються думки про ставки та азартні ігри

під час спроб припинити гру з’являються дратівливість і тривожність

виникає потреба збільшувати суми ставок, щоб відчувати колишнє задоволення

людина намагається відіграти програні гроші новими ставками

заради гри відкладаються особисті справи, робота, навчання чи час із рідними

продовження гри, попри фінансові та інші втрати

Іноді тривожні сигнали першими помічають рідні. Наприклад, людина починає приховувати, скільки часу та грошей витрачає на азартні ігри, бреше про ставки чи позичає кошти.

Чому виникає залежність від азартних ігор

Лудоманія пов’язана з роботою мозкових систем винагороди, мотивації та контролю поведінки. Під час гри активуються нейронні механізми, у яких бере участь дофамін — нейромедіатор, який відіграє важливу роль у формуванні мотивації, навчанні та реакції на винагороду.

З часом повторюваний ігровий досвід може впливати на процеси ухвалення рішень і контролю імпульсів. Людині стає дедалі складніше зупинитися, навіть якщо вона бачить негативні наслідки власної поведінки.

Особливу роль відіграє непередбачуваність результату, бо невідомо, чи наступна ставка принесе виграш, чи знову завершиться програшем. Саме очікування можливого успіху може підштовхувати до чергової спроби.

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На розвиток лудоманії також впливають індивідуальні, сімейні та соціальні чинники. Серед них:

стрес

фінансові труднощі

інші психічні розлади,

вживання алкоголю чи психоактивних речовин.

Доступність онлайн-платформ і постійна реклама ставок можуть додатково сприяти регулярній грі, зокрема серед молоді.

Як лікують лудоманію

Лудоманія піддається лікуванню. У багатьох випадках людині вдається припинити грати чи суттєво скоротити ігрову поведінку, повернути контроль над повсякденними справами та відновити стосунки з близькими. Водночас лікування має бути індивідуальним, а підтримка фахівців може знадобитися навіть після помітного покращення.

Психотерапія

Це один із головних методів лікування, вона допомагає зрозуміти, що саме підтримує бажання грати, навчитися розпізнавати небезпечні думки та ситуації й поступово формувати здоровіші моделі поведінки. Зокрема, можуть застосовуватися:

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Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). Допомагає працювати з переконаннями щодо ставок, контролювати імпульси та змінювати поведінкові звички.

Мотиваційне інтерв’ю. Допомагає усвідомити залежності, знайти внутрішню мотивацію до змін і визначити реалістичні цілі.

Поведінкова терапія. Може включати методи, які вчать справлятися з бажанням грати без нових ставок, а також пошук альтернативних занять.

Сімейна чи парна терапія. Допомагає відновлювати комунікацію, долати наслідки фінансових проблем і працювати з емоційними труднощами.

Конкретний підхід обирає психолог або психотерапевт з урахуванням потреб людини.

Медикаментозна підтримка

У деяких випадках лікар може розглянути призначення медикаментів. Зокрема, йдеться про препарати, які впливають на опіоїдні рецептори та можуть застосовуватися в окремих випадках, якщо психотерапії недостатньо чи трапляються рецидиви.

Антидепресанти, стабілізатори настрою чи антипсихотичні препарати можуть призначатися за наявності супутніх психічних розладів, наприклад депресії, біполярного розладу чи психозу. Проте вони не є універсальним лікуванням лудоманії. Вибір препаратів, дозування та тривалість приймання визначає виключно лікар.

Обмеження доступу до азартних ігор

Щоб зменшити ризик повернення до ставок, важливо зробити доступ до них менш простим. Допомогти можуть:

самообмеження від участі в азартних іграх

блокування сайтів і застосунків для ставок

встановлення фінансових лімітів

обмеження доступу до карток та інших способів оплати, які використовувалися для гри

Такі кроки не замінюють лікування, проте можуть стати важливою частиною комплексної підтримки.

Групи підтримки

Спілкування з людьми, які мають схожий досвід, допомагає подолати відчуття ізоляції та сорому. У групах підтримки можна ділитися труднощами, обговорювати те, як впоратися з потягом до гри та отримувати розуміння від тих, хто проходить подібний шлях.

Наслідки лудоманії

Ігрова залежність впливає не лише на гаманець. Вона поступово зачіпає різні сфери життя, а її наслідки можуть бути як фінансовими, так і психологічними та соціальними. Серед можливих проблем:

борги та труднощі з оплатою базових потреб

конфлікти з партнером, родиною та друзями

соціальна ізоляція

проблеми на роботі чи у навчанні

тривожність, депресія та емоційне виснаження

надмірне вживання алкоголю чи інших психоактивних речовин

сімейні конфлікти, а у тяжких випадках — домашнє насильство

Особливо небезпечними можуть бути важкі фінансові втрати, поєднані з депресією чи іншими психічними розладами. У таких ситуаціях підвищується ризик суїцидальних думок і поведінки. Якщо людина говорить про небажання жити чи можливість завдати собі шкоди, важливо негайно звернутися по невідкладну професійну допомогу.

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