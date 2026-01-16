Хто зазвичай працює з дому / © Credits

Видання The Washington Post розповіло, хто саме найчастіше працює дистанційно, і які професії дозволяють це робити, дещо може вас здивувати.

Найчастіше вдома працюють старші працівники та люди з інвалідністю, якщо можуть працювати. Цікаво, що гібридна робота (частково вдома, частково в офісі) стає менш популярною з віком, а повністю віддалена робота навпаки — частіша серед людей пенсійного віку. Багато з них продовжують працювати на частковій зайнятості, консультують колег або ведуть власний бізнес.

Хто найчастіше працює віддалено

Вік та освітою

Найбільший відсоток повністю віддалених працівників спостерігається серед осіб 65+, особливо тих, хто має вищу чи додаткову освіту.

Молодші працівники, у свої 20–30 років, частіше обирають гібридні моделі, особливо у сфері IT та обслуговування клієнтів.

Професії

Найвіддаленіші робочі місця належать:

IT та комп’ютерні спеціальності: розробники ПЗ, системні аналітики, адміністратори баз даних.

Медіа та творчі професії: письменники, редактори, технічні автори.

Фінанси та бізнес: аналітики, страхові андеррайтери, менеджери середньої та високої ланки.

А от ті професії, де робота вдома майже неможлива, — це виробництво, будівництво, транспорт, охорона та сфера послуг.

Старші працівники та дистанційна робота

Пенсіонери, які працюють частково, часто мають власний бізнес або консультують у сфері колишньої професії. Найпопулярніші віддалені посади для них:

Медична транскрипція

Страхові андеррайтери

Дорожні агенти

Менеджери та консультанти

Цікаво, що серед працівників 60+ років, 73% коректорів текстів працюють повністю віддалено, а серед письменників цей показник сягає 60%.

Робота для людей з обмеженими можливостями

Віддалена робота відкриває нові можливості для людей з інвалідністю. Найпопулярніші професії:

Бухгалтерія та облік

Клієнтська підтримка

Продаж нерухомості

Особисті асистенти

Це означає, що сучасні технології та гнучкі умови роботи дійсно допомагають створювати інклюзивний ринок праці.

Дані показують, що дистанційна робота сьогодні — це не лише тренд, а серйозний інструмент для планування кар’єри. Найбільше вона вигідна старшим працівникам, людям з інвалідністю та тим, хто має високу кваліфікацію. Проте навіть без диплома чи технічної освіти можливість працювати віддалено існує у бухгалтерії, клієнтській підтримці чи управлінні власним бізнесом.

Для українських читачів це сигнал, що гнучкі умови роботи вже не рідкість, а стратегічна перевага. Вивчайте сучасні професії, розвивайте цифрові навички та використовуйте можливості для роботи вдома і в 60+, і у 25 років.