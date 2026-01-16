- Дата публікації
-
- Категорія
- Вона
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 2 хв
Хто зазвичай працює з дому — несподівані тенденції 2026 року
Робота вдома перестала бути лише трендом пандемії, тепер це реальність для мільйонів людей. Хтось поєднує офісні зустрічі з домашньою кухнею, а хтось повністю відмовився від офісного простору.
Видання The Washington Post розповіло, хто саме найчастіше працює дистанційно, і які професії дозволяють це робити, дещо може вас здивувати.
Найчастіше вдома працюють старші працівники та люди з інвалідністю, якщо можуть працювати. Цікаво, що гібридна робота (частково вдома, частково в офісі) стає менш популярною з віком, а повністю віддалена робота навпаки — частіша серед людей пенсійного віку. Багато з них продовжують працювати на частковій зайнятості, консультують колег або ведуть власний бізнес.
Хто найчастіше працює віддалено
Вік та освітою
Найбільший відсоток повністю віддалених працівників спостерігається серед осіб 65+, особливо тих, хто має вищу чи додаткову освіту.
Молодші працівники, у свої 20–30 років, частіше обирають гібридні моделі, особливо у сфері IT та обслуговування клієнтів.
Професії
Найвіддаленіші робочі місця належать:
IT та комп’ютерні спеціальності: розробники ПЗ, системні аналітики, адміністратори баз даних.
Медіа та творчі професії: письменники, редактори, технічні автори.
Фінанси та бізнес: аналітики, страхові андеррайтери, менеджери середньої та високої ланки.
А от ті професії, де робота вдома майже неможлива, — це виробництво, будівництво, транспорт, охорона та сфера послуг.
Старші працівники та дистанційна робота
Пенсіонери, які працюють частково, часто мають власний бізнес або консультують у сфері колишньої професії. Найпопулярніші віддалені посади для них:
Медична транскрипція
Страхові андеррайтери
Дорожні агенти
Менеджери та консультанти
Цікаво, що серед працівників 60+ років, 73% коректорів текстів працюють повністю віддалено, а серед письменників цей показник сягає 60%.
Робота для людей з обмеженими можливостями
Віддалена робота відкриває нові можливості для людей з інвалідністю. Найпопулярніші професії:
Бухгалтерія та облік
Клієнтська підтримка
Продаж нерухомості
Особисті асистенти
Це означає, що сучасні технології та гнучкі умови роботи дійсно допомагають створювати інклюзивний ринок праці.
Дані показують, що дистанційна робота сьогодні — це не лише тренд, а серйозний інструмент для планування кар’єри. Найбільше вона вигідна старшим працівникам, людям з інвалідністю та тим, хто має високу кваліфікацію. Проте навіть без диплома чи технічної освіти можливість працювати віддалено існує у бухгалтерії, клієнтській підтримці чи управлінні власним бізнесом.
Для українських читачів це сигнал, що гнучкі умови роботи вже не рідкість, а стратегічна перевага. Вивчайте сучасні професії, розвивайте цифрові навички та використовуйте можливості для роботи вдома і в 60+, і у 25 років.