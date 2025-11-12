Хитрі поради: як нічого не робити на роботі та отримувати премію / © Credits

Ви певно помічали, як деякі колеги роблять мінімум, а отримують максимум: похвалу, визнання та премії. І ні, це не магія — це мистецтво зайнятості. Насправді у цьому є свої секрети, наприклад, правильна позиція, переконлива гра зайнятістю та делегування завдань підлеглим. Видання Step By Step розповіло про найефективніші поради, як створити ілюзію продуктивності та навіть отримати бонус.

Оберіть правильну позицію . Не кожна робота дозволяє заробляти, майже нічого не роблячи. Ідеальний варіант — посада середнього рівня управління, де є підлеглі, які виконують ваші завдання, інколи вони навіть не усвідомлюють цього. Легкий контроль з боку керівництва та відсутність постійного нагляду зроблять ваше життя простішим. А ще краще, якщо у вас «ледачий» бос — тоді можна працювати майже без напруження.

Зайнятий вигляд. Навіть якщо ви не завантажені роботою, створіть ілюзію активності. Говоріть швидко, перевіряйте годинник, майте серйозний вираз обличчя. Легкі натяки на складність завдань і ваше «надзусилля» неодмінно справлять враження на колег і керівництво.

Ускладнюйте завдання. Навіть найпростіші офісні завдання можна зробити довшими та «серйознішими». Візьміть маленьку роботу та розтягніть її на години, при тому майте такий вигляд, ніби виконуєте складне завдання. Особливо ефективно це працює, якщо ви — «експерт» у певній справі та всі звертаються до вас за допомогою.

Використовуйте комп’ютер. Комп’ютер — ваш головний союзник. Робота на ньому має серйозний вигляд, навіть коли ви граєте у пасьянс, то маєте зайнятий вигляд. Ще ефективніше — делегувати частини важливих завдань підлеглим і просто зібрати результати у готовий звіт. Так ви «працюєте» без додаткових зусиль.

Хитрість у тім, щоб правильно поєднати позицію, вигляд зайнятості та делегування. Це не лише економить час, а й допомагає отримати визнання і навіть премію, якщо діяти мудро. Але пам’ятайте, усе працює тільки за умови, що ваша робота залишається якісно виконаною, інакше мистецтво виглядати зайнятим може обернутися проти вас.