Коли самоаналіз необхідний: 6 ознак того, що ви перебуваєте в токсичних стосунках із собою

Дуже часто складнощі у заєминах із оточуючими говорять про проблеми у стосунках із самим собою. І тут без глибокого самоаналізу не обійтись.

Токсичні розмови із самим собою, в ході яких ви звинувачуєте у всьому себе — це те, з чим борються багато людей. Дуже складно змусити замовкнути свого внутрішнього критика, вважає доктор Лаліта Суглані, яка поділилася у своєму Instagram ознаками токсичних стосунків із самим собою. Вона рекомендує звертати увагу на такі сигнали, тому що це почне вам здаватися настільки нормальним, що ви навіть не будете цього усвідомлювати.

Ви часто критикуєте те, що робите

Якщо ви виявите, що кажете собі щось, чого не сказали б другові або навіть незнайомцю це може бути першою ознакою нездорових стосунків із власним "я".

Ви ігноруєте власні межі

Людина, яка не вміє виставляти кордони найчастіше почувається виснаженою, використаною, прийнятою як належне. Але якщо ми не поважаємо власних обмежень, як ми можемо очікувати того ж від інших.

Дозволяйте собі сказати "ні" або запитуйте себе, що ви насправді відчуваєте у випадках, коли це необхідно.

Ви боретеся із турботою про себе і не ставите свої потреби на перше місце

Давайте будемо реалістами: турбота про себе ніколи не буває такою простою, як це здається в Instagram. Ванни, маски для обличчя та свічки грають свою позитивну роль, але рідко надають тривалий вплив.

Замість імпульсивних спроб привести себе до тями приділивши час на відпочинок і розслаблення, зробіть турботу про себе регулярною. Це може бути час для догляду за собою, приготування їжі або регулярні заняття спортом, які змусять вас почуватись бадьоро після їх завершення. Витратьте кілька хвилин, щоб зосередитися на тому, що змушує вас відчувати себе спокійно, зосереджено і бути готовим до того, що чекає попереду, — це гарне використання особистого часу.

Ви використовуєте нездорові стратегії виживання

Ніхто не ідеальний, і у всіх нас є небажані риси та поведінка, які ми воліли б не демонструвати, але це не завжди вдається. Ми повинні робити те, що краще для нашого розуму та тіла, будь-яким можливим способом. Тому, якщо вас турбує, як ви реагуєте на стрес чи травму, рекомендується звернутися за професійною порадою та допомогою до терапевта, консультанта чи лікаря.

Ви процвітаєте в драмі та хаосі

Життя на межі можливостей, без плану, напряму або вільного простору може здаватися захоплюючим і яскравим, але іноді потрібно зробити вибір на користь спокою та вмиротворення.

Вам не потрібно відмовлятися від улюблених вечірок або починати практикувати щоденну медитацію, але вам варто відмовитись від усього, що вас виснажує. Навчіться розставляти пріоритети у речах, людях та ситуаціях, які дають вам енергію, а не забирають її у вас.

Ви можете бути дуже суворими до себе і відчувати, що все, що ви робите, недостатньо якісне

Є причина, через яку синдром самозванця за останні кілька років став модним словом у галузі психічного здоров'я. Багато хто з нас страждає від нього, і це може легко привести нас у спіраль негативних думок та самобичування.

Якщо ви почуваєтеся відірваним від себе або емоційно вигоріли, хто може звинувачувати вас, у світі так багато всього відбувається, що нам важко і боляче все це перетравлювати. Подолання цих почуттів починається з визнання та прийняття. Нагадайте собі: "Я не досконалий; Я людина, і в мене є власна вразливість".

Як змінити ставлення до себе

Якщо ви ідентифікували себе з одним або всіма з перелічених вище, не панікуйте. За словами доктора Суглані, наведені нижче кроки можуть допомогти вам почати покращувати свої стосунки із самим собою.

Не надто зациклюйтесь на минулому, навіть якщо відновлення стосунків, швидше за все, вимагатиме звернення до минулих подій.

Подивіться на себе зі співчуттям. Подумайте: "Сказав би я це другові?"

Почати терапію

Записуйте свої думки, щоб почати усвідомлювати, що як ви думаєте

Практикуйте здорове спілкування з оточуючими

Візьміть на себе відповідальність

Будьте терплячі з собою

Тримайте місце для себе, щоб змінитися. Зцілення — це подорож

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