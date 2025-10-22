Коли дні стають коротшими: як впоратися з осінньою хандрою / © Associated Press

Реклама

Коли вже о п’ятій вечора за вікном темрява, навіть найзатятішим оптимістам буває складно зберегти енергію. Та гарна новина у тому, що з осінньою хандрою цілком реально впоратися. Видання Real Simple розповіло про кілька свідомих звичок, які можуть суттєво підняти рівень серотоніну та зробити короткі дні світлішими.

Чому короткі дні впливають на настрій

Зменшення кількості сонячного світла впливає на циркадні ритми — наші внутрішні годинники, які регулюють енергію, настрій та сон. Менше сонця — менше серотоніну, а отже, більше втоми, апатії та бажання спати замість діяти.

Цей стан знайомий багатьом, дехто відчуває лише легку меланхолію, інші стикаються з сезонним афективним розладом (SAD) — формою депресії, спричиненою браком світла. Коли тіло відчуває нестачу сонячного тепла, воно буквально переходить у «режим енергоощадження». Звідси — млявість, роздратування та відчуття, що навіть буденні справи даються важче.

Реклама

Маленькі звички, які рятують від осінньої апатії

Змінити час вечірніх тренувань. Якщо після роботи ви вже застали темряву, спробуйте перенести тренування на обідній час або ранок. Навіть 20 хв активності за денного світла — чудовий спосіб підтримати тіло та мозок у тонусі. Рух і сонце — два природні антидепресанти, які працюють краще за будь-які добавки.

Прогулянки за денного чи вечірнього світла. Короткий променад після обіду чи на заході сонця — це не просто приємна звичка, а справжня терапія світлом і рухом. Навіть 15 хв на свіжому повітрі можуть підвищити рівень ендорфінів і знизити рівень стресу.

Ранкова рутина — без поспіху. Найкраща інвестиція у власний день — це тиха, сонячна ранкова година. Прокидайтеся трохи раніше, щоб встигнути насолодитися кавою за природного освітлення чи просто відкрити вікна та «зловити» перші промені. Це допоможе тілу налаштуватися на новий день і стабілізує рівень серотоніну.

Працюйте ближче до світла. Якщо маєте можливість, перенесіть частину роботи ближче до вікна чи навіть назовні. Телефонний дзвінок на балконі, кілька листів, написаних на терасі кафе та осінь вже не здається такою похмурою. Сонце навіть крізь хмари стимулює вироблення «гормону щастя», а свіже повітря допомагає фокусуватись.

Соціалізуйтеся — навіть коли не хочеться. Темні вечори часто спокушають залишитися вдома з серіалом і чаєм. Але ізоляція лише поглиблює відчуття смутку. Заплануйте зустріч із друзями, книжковий клуб чи просто вечір настільних ігор. Соціальні контакти — важливий інструмент у боротьбі з осінньою апатією. Люди, які зберігають соціальну активність узимку, рідше відчувають симптоми сезонної депресії.

Щоденні мікродози радості. Не обов’язково робити великі зміни. Варто просто додавати у день дрібниці, які приносять задоволення, наприклад, улюблена музика, свічка з ароматом кориці, нова книга чи домашня рослина. Маленькі ритуали створюють великий ефект.

Так, дні коротші, але це також чудовий час, щоб пригальмувати, подбати про себе та знайти комфорт у дрібницях. Осінь вчить нас приймати спокій, темряву та затишок як частину циклу — не ворога, а союзника. Тож запаліть лампу з теплим світлом, зробіть горнятко чаю, вдихніть аромат кориці та дозвольте собі красиво прожити цю осінь.