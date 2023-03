Корисна ностальгія: як лікують спогади

Дослідники стверджують, що якщо використовувати цілющу силу ностальгії, можна залишатися спокійним, енергійним і здоровим довгі роки. Womans World розповідає, як насолода минулим може покращити ваше сьогодення.

Отже, давайте поглянемо, що дає нам ностальгія.

Прискорює схуднення

Пам'ятаєте дитячу забавку — розтягнутися на траві та подивитися на небо, вишукуючи форми у хмарах? Роблячи перерву щодня для цього типу відпочинку, незалежно від того, вивчаєте ви хмари чи просто дрімаєте, ви знижуєте стрес, що може допомогти вам швидше схуднути, йдеться в дослідженні, опублікованому в Obesity Reviews. Навіть короткі миті спокою сигналізують вашій нервовій системі, що вона повинна відключити виробництво гормонів стресу, які уповільнюють обмін речовин.

Відновлює самовладання

Перечитайте улюблену дитячу книгу або перегляньте улюблений серіал, якщо ви відчуваєте занепокоєння та відсутність концентрації. Це може допомогти вам відчути більше самоконтролю, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Social Psychological and Personality Science. Це тому, що занурення в знайому обстановку з улюбленими персонажами і вже знайомою сюжетною лінією дозволяє повністю розслабитися і відчути себе впевнено, не турбуючись про те, що буде далі.

Дає приплив енергії

Вчені Мічиганського університету в галузі геронтології та геріатричної медицини стверджують, що регулярні розмови або зустрічі за горнятком кави зі старими друзями можуть зменшити втому. Вони пояснюють, що спілкування з людьми, які приносять вам радість, знижує почуття самотності, яке може спричинити втому й депресію. Спілкування з друзями може змусити ваш мозок виділяти дофамін, який допомагає відчувати себе енергійним.

Прискорює засинання

Пончики, макарони з сиром, печиво з шоколадною крихтою — спробуйте з'їсти трохи улюбленої в дитинстві їжі за кілька годин до сну. Дослідження показують, що це може допомогти вам швидше заснути: у статті в Американському журналі клінічного харчування зазначається, що прості вуглеводи сприяють вивільненню заспокійливого та поглиблювального для сну гормону серотоніну.

Покращує сон

Проводячи щовечора трохи часу, обгорнувшись улюбленою затишною ковдрою, ви не просто розслабляєтеся, вона може зігріти вас зсередини, м'яко заколисуючи, каже консультантка зі сну Аланна Макгінн. Вона пояснює, що наша дитяча асоціація із закутуванням у ковдру сигналізує нашому мозкові, що час спати, а тиск і тепло допомагають йому виробляти гормони, які викликають сон.

Зміцнює імунну систему

Грати в безтурботні дитячі настільні ігри, як-от «Монополія», «Пастки та сходи» або «Проблеми» — це весело і знімає стрес. А регулярне уникнення стресу може запобігти застуді та вірусам, кажуть дослідники з журналу Proceedings of the Natural Academy of Sciences. Вони пояснюють, що постійний стрес може пошкодити імунну відповідь організму.

Полегшує біль

Пам'ятаєте хвилювання, коли слухали улюблену пісню на радіо? Почувши пісню, яка асоціюється у вас із минулими щасливими часами, ви можете перенестися до іншого місця та потенційно допомогти впоратися з болем, йдеться в дослідженні Frontiers in Psychology, проведеному 2020 року. Вчені пояснюють, що ностальгія шляхом роздумів про позитивні попередні спогади може зменшити тяжкість болю. Ностальгія активує таламус, що пов'язане з рецепцією болю.

Підвищує цілеспрямованість і самооцінку

Ностальгія може підвищити цілеспрямованість, йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Memory. Отже, струсіть пил зі свого старого кубика Рубіка. Дослідники пояснюють, що зосередження уваги на зовнішньому вигляді іграшки, яка викликає щасливі спогади, може підвищити самооцінку, настрій і почуття соціального зв'язку.

