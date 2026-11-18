як подолати тривогу перед візитом до лікаря стоматолога / © Credits

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Ви знаєте, що давно час на професійну чистку чи огляд, однак щойно бачите нагадування про запис до стоматолога, починаєте шукати причини перенести його. Навіть якщо процедура нескладна, сама думка про стоматологічне крісло, звук бормашини та запах медичного кабінету може викликати напруження.

Та відкладати турботу про зуби через страх — не найкраща ідея. Стоматологиня Енн Клемонс із Cleveland Clinic пояснила, що допоможе впоратися з тривожністю та повернути собі відчуття контролю під час приймання.

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Стоматологічна тривожність

Це відчуття занепокоєння, нервозності чи страху, яке з’являється перед візитом до стоматолога чи безпосередньо під час приймання. Воно може супроводжуватися фізичними реакціями, наприклад, пітливістю, прискореним серцебиттям або навіть розладом шлунка.

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Важливо відрізняти таку тривожність від дентофобії — сильного страху стоматологічного лікування. За словами Енн, головна відмінність полягає у тому, що людина зі стоматологічною тривожністю, попри хвилювання, зазвичай усе ж відвідує лікаря. Натомість виражена фобія може змушувати повністю уникати стоматологічної допомоги. Причини страху бувають різними:

Негативний досвід у минулому. Одне болісне чи неприємне приймання може надовго сформувати недовіру.

Звуки та атмосфера кабінету. Дзижчання інструментів, медичне обладнання та специфічні запахи здатні посилювати напруження.

Сором і збентеження. Деякі люди бояться зізнатися, як давно не були на професійній чистці чи що не завжди користуються зубною ниткою.

Страх почути погані новини. Тривога може виникати через підозру, що з зубами щось не так або побоювання виявити нову проблему.

Відчуття втрати контролю. Не всім комфортно лежати з відкритим ротом, не бачити дій лікаря та не мати змоги вільно говорити.

Як перестати боятися стоматолога

Хороша новина, що не обов’язково просто терпіти дискомфорт. Є кілька способів зробити стоматологічне приймання спокійнішим ще до того, як ви сядете у крісло.

Знайдіть стоматолога, якому довіряєте. Комфорт починається з людини, до якої ви приходите на приймання. Попросіть рекомендації у друзів або близьких, почитайте відгуки та не бійтеся змінити лікаря, якщо не відчуваєте довіри.

Розслабтеся перед прийманням. Якщо думки про майбутній візит не дають спокою, спробуйте прості техніки релаксації. Кілька хвилин глибокого дихання, коротка прогулянка чи спокійна музика допоможуть знизити напруження.

Чесно розкажіть про свій страх. Не потрібно вдавати, що ви абсолютно спокійні. Попередьте стоматолога та асистента, що нервуєте. Так вони зможуть врахувати це під час приймання, пояснювати свої дії та робити паузи, коли потрібно.

Домовтеся про стоп-сигнал. Один із найпростіших способів повернути собі відчуття контролю — заздалегідь домовитися з лікарем про знак, який означатиме, що вам потрібна перерва, наприклад, достатньо підняти руку.

Дізнайтеся про можливості седації. Якщо страх дуже сильний чи попереду складна процедура, запитайте стоматолога про медикаментозні способи зменшення тривоги. У деяких випадках лікар може запропонувати седацію — метод, який допомагає розслабитися під час лікування.

Візьміть із собою когось із близьких. Підтримка людини, якій ви довіряєте, може зробити візит значно спокійнішим. Вона може почекати на вас у холі чи, якщо правила клініки дозволяють, побути поруч під час приймання.

Увімкніть улюблену музику . Навушники з приємним плейлистом допоможуть відволіктися від звуків стоматологічного обладнання. Обирайте те, що вас заспокоює чи, навпаки, додає впевненості.

Записуйтеся на ранок. Якщо графік дозволяє, обирайте ранковий час. Так вам не доведеться цілий день чекати на приймання, прокручуючи у голові можливі сценарії.

Винагороджуйте себе після приймання. Зробіть похід до стоматолога приводом для маленької приємності. Прогуляйтеся парком, випийте улюблений напій чи заплануйте щось, на що давно не вистачало часу.

Якщо страх не минає

Іноді навіть усі ці поради не допомагають позбутися тривоги і це нормально, страх може мати глибші причини, які складно самостійно подолати. У такому разі варто звернутися до фахівця з психічного здоров’я. Він допоможе розібратися, звідки виникає тривога та підібрати індивідуальні рішення, які полегшать відвідування стоматолога.

Водночас важливо пам’ятати, що ви не єдина людина, яка нервує перед стоматологічним кріслом. Лікарі регулярно працюють із пацієнтами, які мають подібні переживання, тому не варто соромитися говорити про свій стан.

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