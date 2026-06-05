Кожен ваш клік може навчати штучний інтелект: як роботодавці використовують дані працівників

Кожен ваш клік може навчати штучний інтелект / © Associated Press

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Розвиток штучного інтелекту відбувається настільки стрімко, що законодавства часто не встигають за технологіями. Водночас компанії дедалі активніше шукають способи зробити ШІ-системи розумнішими, продуктивнішими та здатними виконувати складні завдання без участі людини, про це розповіло видання RTÉ.

Для цього потрібні дані. І сьогодні одним із найцінніших ресурсів стають не тексти з інтернету, а реальна робота співробітників. Саме тому питання цифрового контролю на робочому місці набуває нового значення. Якщо раніше роботодавці відстежували продуктивність працівників, то тепер частина цих даних може використовуватися для навчання алгоритмів, які згодом автоматизуватимуть людську працю.

Від секундоміра до алгоритмів

Контроль працівників не є новим явищем. Ще на початку ХХ століття на заводах вимірювали кожну секунду роботи, щоб підвищити ефективність виробництва. Згодом з’явилися записи телефонних розмов у кол-центрах, GPS-моніторинг кур’єрів, контроль водіїв таксі через мобільні додатки та системи оцінювання продуктивності працівників складів.

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Після пандемії та переходу на віддалений чи гібридний формат роботи цифровий нагляд став ще поширенішим. На ринку з’явилися десятки програм, які можуть відстежувати час активної роботи за комп’ютером, кількість натискань клавіш, використання програм і сайтів, перерви протягом дня, випадкові скриншоти екрана, навіть рухи курсора.

Дослідження Resume Builder показало, що серед американських компаній, які працюють із віддаленими співробітниками, 96% використовують певні інструменти моніторингу.

Роботодавці стали збирати більше даних

Експерти відзначають одразу дві причини цього. Перша — економічна. Програмне забезпечення для контролю персоналу обходиться значно дешевше, ніж утримання великої кількості менеджерів, які контролюють робочі процеси вручну. Друга причина набагато масштабніша — розвиток штучного інтелекту.

Великі мовні моделі вже використали більшу частину якісних відкритих текстів з інтернету для свого навчання. Тому компанії шукають нові джерела інформації. Найціннішими стають реальні робочі сценарії, наприклад, як люди створюють документи, аналізують дані, пишуть код, складають презентації, ведуть ділове листування та приймають рішення.

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Фактично сучасний офіс перетворюється на джерело навчальних даних для нових поколінь ШІ-систем.

Це стосується не лише програмістів

Помилково вважати, що автоматизація загрожує виключно ІТ-сфері. Сучасний штучний інтелект уже активно використовується у маркетингу, фінансах, бухгалтерії, юриспруденції, медицині, сфері клієнтської підтримки, освіті та державному секторі.

Чим більше алгоритми навчаються на роботі людей, тим ширшим стає перелік завдань, які вони можуть виконувати самостійно. Саме тому експерти говорять про новий тип відносин між працівником і роботодавцем: людина не лише виконує свою роботу, а й мимоволі допомагає створювати інструменти для її автоматизації.

Як працівникам захистити себе

Європейський Союз уже почав реагувати на нові виклики. Зокрема, положення нового законодавства про штучний інтелект відносить системи моніторингу працівників до категорії високого ризику. Такі інструменти мають проходити оцінку ризиків, забезпечувати людський контроль над рішеннями та передбачати інформування співробітників про використання подібних технологій.

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Для українських компаній, які працюють із європейськими партнерами чи інтегруються в європейський ринок, ці стандарти також поступово ставатимуть орієнтиром.

Працівникам варто уважно ознайомлюватися з внутрішніми політиками компанії щодо оброблення даних, цікавитися тим, яка інформація збирається про них і як саме її використовують.

Цифровий контроль на робочому місці існує вже понад століття, але сьогодні він набуває нового змісту. Якщо раніше роботодавці збирали дані, щоб оцінювати ефективність працівників, то тепер ці самі дані можуть стати основою для навчання систем штучного інтелекту.

І головне питання вже не в тому, чи буде ШI змінювати ринок праці, адже він вже його змінює. У новій реальності кожне натискання клавіш, лист або презентація можуть бути не лише результатом вашої роботи, а й частиною великого процесу, який визначатиме, яким стане офіс майбутнього.

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