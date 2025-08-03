Чому злість на дитину, насправді може бути реакцією на вашу емоційну травму / © Credits

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Вибух гніву, крик, сльози та миттєве каяття й думки «Чому я не можу бути спокійною? Що зі мною не так?». Ці запитання знайомі тисячам жінок. Та чи справді справа у «маминих зривах», можливо, гнів — це лише симптом, а корінь проблеми набагато глибший.

Видання Psychology Today запропонувало подивитися на це інакше, можливо, ваша злість — це не свідчення поганого характеру чи невдачі у батьківстві, а реакція на непропрацьовану психологічну травму. І саме її варто почати зцілювати, щоб змінити своє життя та виховувати дитину з любов’ю, а не через біль.

Гнів, який зберігався роками

Ви могли ніколи не вважати себе агресивною. У дитинстві були «хорошою дівкою» і майже не злилися, тому навчилися приглушувати емоції. Коли гнів усе ж приходив, ви можете його ігнорувати, соромитися чи стримувати його. Та емоції, які ви не прожили, не зникають. Вони накопичуються. І якось спалахують, наприклад, коли дитина відмовляється взуватися, коли не слухається вас, коли ви виснажені та роздратовані.

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Після вибуху приходить провина: «Я ж не хотіла кричати. Чому я така?» Але правда у тім, що часто ми не вчилися керувати емоціями. І не винні у цьому. Проте можемо навчитися зараз.

Гнів — не вада, а сигнал

Гнів — це емоція, яка захищає. Вона сигналізує: «Тут щось не так», «Мене не чують», «Порушено мої кордони». Але якщо у дитинстві гнів карався, висміювався чи ігнорувався, у дорослому віці ми вчимося приглушувати його чи спрямовувати у безпечне річище.

Часто емоційна реакція у відповідь на дитячі пустощі — це не про саму дитину, а про нерозпізнаний біль у нас самих.

Типові реакції на емоції у мам із травматичним досвідом

Пригнічення та вивільнення. Гнів здається неприйнятним, тому його ховають, поки він не «вибухає» на тих, хто не може захиститися. Часто — на дитині. Контроль на межі зриву. Ви стараєтеся стриматися, бути терплячою. Але як тільки настає «остання крапля», контроль втрачається та відбувається емоційний вибух. Догоджання до виснаження. Ви намагаєтеся бути хорошою для всіх, боїтеся конфлікту. Але коли ресурс вичерпується, з’являється злість — неочікувана, сильна, руйнівна.

Травматичний досвід у дитинстві напряму впливає на те, як ми справляємось з батьківськими викликами. Зокрема:

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Жінки з дитячими травмами мають вищий рівень стресу у материнстві та труднощі з емоційною регуляцією.

Нерозв’язана травма тримає нервову систему у стані постійної настороженості. Це заважає спокійно реагувати у складних ситуаціях.

Мами з негативним дитячим досвідом частіше мають проблеми з контролем імпульсів.

«Прив’язаність» — виклик для мами з травмою

Нам кажуть бути джерелом безпеки для дитини. Але як це зробити, якщо власне дитинство не було безпечним? Якщо ніколи не бачили прикладу здорової емоційної підтримки?

Ми намагаємося бути кращими за своїх батьків. Не кричати, не ігнорувати, не карати. Але ми не знаємо, як інакше. Це породжує внутрішній конфлікт, виснаження, сумніви у собі.

Поради

Переосмислити гнів. Він — не ворог, а сигнал. Ставтесь до нього з цікавістю: «Що саме мене зараз зачепило?»

Назвіть емоцію. Кажіть уголос: «Я злюсь», «Мені зараз важко». Це знижує напругу.

Переривайте емоційний сплеск. Виходьте з кімнати. Дихайте. Струшуйте тіло. Промовте: «Мені потрібно 30 секунд».

Проаналізуйте свій тип реакції. Чи ви «приглушувач» емоцій? Перфекціоністка? Миротвориця? Усвідомлення — перший крок до змін.

Освойте техніки співрегуляції. Дихання «квадратом» (4-4-4-4), обійми, заземлення, все це допомагає заспокоїти себе та передати спокій дитині.

Шукайте підтримку. Психотерапія, жіночі кола, книжки на тему батьківства після травми, все це може стати ресурсом.

Якщо вас не вчили здорової взаємодії з емоціями — це не ваша провина. Але у вас є шанс зруйнувати старий шаблон. Коли ви розв’язуєте свої внутрішні вузли, ви не лише полегшуєте власне життя, а й даєте дитині можливість вирости в емоційно здоровому середовищі.

Ваш гнів — не вирок. Це запрошення до зцілення. І, можливо, найважливішу трансформацію ви проживаєте саме зараз, через материнство. Бо любов до дитини часто стає тією силою, яка вперше у житті вчить нас любити себе.

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Пам’ятайте, ви маєте право бути втомленою, роздратованою та розбитою. Але ви також маєте силу змінювати власні реакції. Крок за кроком і з любов’ю до себе.