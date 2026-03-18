Материнський гнів

Материнство завжди асоціювалося з безмежною самопожертвою, тишею та прихованими емоціями. Але останні роки показали, що жінки більше не готові мовчати. Соціальні медіа, рухи на кшталт «MeToo» та пандемія COVID підштовхнули мам до відкритого висловлення почуттів, накопичених роками. І що цікаво, це не про відмову від материнства, а про відмову від його ідеалізованої та обмеженої версії — про це розповіло видання PureWow.

Чому материнський гнів став помітнішим

За словами клінічної психологині Бетані Кук, гнів матерів накопичується через:

мовчання та очікування постійної самопожертви. Жінки часто відчувають, що їхні потреби другорядні, а власні емоції потрібно приховувати;

пандемію як каталізатор. Обмеження, домашні обов’язки та постійне перебування всіх членів родини вдома створили умови, коли мовчати та не висловлювати емоції стало просто неможливо;

соціальні медіа. Платформи (як TikTok) дали мамам можливість бачити, що вони не самотні у виснаженні та нерівномірному розподілі обов’язків.

Материнський гнів — це не про відмову від материнства, це про відмову від обмеженої, ідеалізованої версії, коли жінку вчать, що бути хорошою мамою означає жертвувати собою.

Як використати материнський гнів

Визнайте гнів як сигнал. Це не поразка, а дані про те, що щось не працює. Визначте джерело. Гнів часто прикриває глибші емоції, наприклад, сум, розчарування, страх або фрустрацію. Шукайте підтримку. Спілкування з однодумцями допомагає заспокоїти нервову систему та перейти з режиму виживання до режиму дій. Встановлюйте межі та цілі. Пишіть, що можна змінити зараз, що поступово, а що у довгостроковій перспективі. Перетворюйте емоції на дії. Замість емоційного вибуху використовуйте енергію для організаційних змін, перерозподілу обов’язків або переговорів у сім’ї.

Полегшення від материнського гніву приходить не лише через саморегуляцію, а через зміну умов, які роблять гнів необхідним.

2026-го настав час перетворити материнські негативні емоції на конструктивну силу. Це не просто емоційна революція, а новий рівень усвідомленого материнства, де гнів стає ресурсом для змін, а не причиною провини.