Матюкатися корисно для здоров’я і психіки

Усім знайоме відчуття, коли боляче чи стресово і хочеться просто вигукнути якийсь матюк. Здавалося б, це дитячий протест або прояв агресії, та насправді наука на вашому боці. Про це розповіло видання Real Simple. Від фізичної сили до зменшення болю, лайка здатна дати тілу й розуму те, що іноді не може зробити жоден спортивний напій чи медитація.

Може зробити вас фізично сильнішими

Дослідження Американської психологічної асоціації показують, що лайка допомагає розкрити приховану силу організму. Коли ми тримаємо себе в рамках, навіть несвідомо, то часто не використовуємо весь потенціал м’язів. Короткий, емоційно заряджений вигук допомагає зосередитися, відчути впевненість і витиснути з себе максимум.

Це особливо корисно під час фізичних завдань, наприклад, перетягування меблів, спортивних тренувань чи реабілітаційних вправ. Крім того, лайка допомагає виявити сміливість і рішучість у складних або стресових ситуаціях.

Лайка знижує стрес

Не секрет, що стрес шкодить здоров’ю, підвищує тиск і провокує тривожність. Психіатри та психологи зазначають, що лайка дає вихід емоціям. Вона дозволяє випустити напруженість замість того, щоб накопичувати її всередині.

Як пояснює докторка Мая Рейнольдс, лайка екстерналізує інтенсивні емоції, як-от злість, біль чи розчарування, і допомагає нервовій системі розслабитися. Власне, після короткого вигуку м’язи розслабляються, серцебиття стабілізується, а відчуття внутрішньої напруженості зменшується.

Зменшення болю

Одне з найцікавіших відкриттів говорить про те, що лайка підвищує больовий поріг. У дослідженні 2009 року люди, які лаялися під час болісних стимулів, могли витримувати біль довше та менше його відчували.

Механізм простий: лайка запускає реакцію «бий або тікай», яка тимчасово зменшує зв’язок між страхом болю та його сприйняттям. Таким чином, емоційний вихід стає одночасно і фізичним захистом.

Покращує спортивні результати

Здатність лайки зменшувати біль допомагає не зупинятися під час тренувань. Короткий емоційний вигук може навіть сприяти виділенню ендорфінів — природних «гормонів щастя», які додають сил і мотивації. Проте важливо пам’ятати, що перегинати палицю не варто. Контекст, частота та соціальне оточення мають значення, адже лайка працює, коли її використання доречне та помірне.

Лайка — це не лише порушення правил етикету. Наукові дослідження доводять, що вона може робити нас сильнішими, допомагає впоратися зі стресом, зменшує біль і навіть покращує спортивні результати. Головне — помірність і доречність. Наступного разу, коли щось піде не так, не соромтеся вигукнути лайливе слово. Згодом ваші тіло й мозок вам подякують.