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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Вона
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
3 хв

Мізогінія: як її розпізнати та не піддатися на провокації

У сучасному світі жінки все частіше досягають кар’єрних висот, беруть активну участь у суспільному житті та ухвалюють важливі рішення. Та, на жаль, навіть у демократичних та освічених середовищах вони нерідко стикаються з тим, що називається мізогінією — тонкими, часто несвідомими проявами зневаги чи упередженості щодо жінок у повсякденному спілкуванні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Мізогінія: як її розпізнати та не піддатися на провокації

Мізогінія: як її розпізнати та не піддатися на провокації / © www.credits

Про те, що таке мізогінія, як її розпізнати та як реагувати, детально розповіло видання Psychology Today. Термін «мізогінія» походить від грецьких слів misein (ненавидіти) та gynē (жінка) і буквально означає ненависть до жінок. Але в реальному житті вона рідко має вигляд відкритої агресії. Набагато частіше це тонкі, майже непомітні упередження, які закріплені в повсякденній мові та поведінці. Особливо підступною є розмовна (або імпліцитна) мізогінія, яка проявляється навіть тоді, коли її носії не мають на меті когось принизити.

Такі висловлювання можуть здаватися безневинними, але вони формують атмосферу, в якій:

  • береться під сумнів компетентність жінок;

  • знецінюються їхні досягнення;

  • посилюються гендерні стереотипи;

  • створюється відчуття меншовартості та недостатньої експертності.

Як розпізнати розмовну мізогінію

Припущення про меншу компетентність

  • Звертання до дорослих жінок, як до дітей: «дівчинко», «маленька», «сонечко», «зайчик», «мила».

  • Формулювання, які знецінюють лідерські якості: жінку називають «командиркою» чи «великою леді-бос», тоді як чоловіків — «рішучими» чи «харизматичними».

  • Оцінка емоційності: жінка — «істерична», чоловік у тій самій ситуації — «пристрасний» чи «емоційно залучений».

Сумніви у сказаному

Жінок частіше перебивають, беруть під сумнів їхні слова:

  • «Ти впевнена?»

  • «Я думаю, вона мала на увазі…»

  • «Давай, я поясню, що вона хотіла сказати…»

Ці фрази ніби натякають: жінка нездатна чітко висловити думку, а отже, її потрібно «виправити» чи «перекласти».

Приписування до стереотипних ролей

Очікування, що жінка завжди має бути:

  • лагідною і компромісною;

  • готовою до допомоги та обслуговування;

  • менш вимогливою;

  • скромною і «непомітною».

Такі установки часто автоматично відтворюються у повсякденному спілкуванні.

У чому полягає небезпека

  • Підриває авторитет жінок: колеги, керівники, навіть друзі можуть підсвідомо недооцінювати їхні ідеї та рішення.

  • Закріплює гендерні стереотипи: жінки мають довше та більше доводити свою компетентність.

  • Формує психологічний тиск: виникає емоційна втома, тривожність, втрата впевненості в собі.

Як реагувати на розмовну мізогінію

Більшість таких ситуацій виникають не через злий намір, а через звички чи культурні стереотипи. Тому існують дві основні стратегії реакції: call-out і call-in.

Call-out — відкрите публічне зауваження

Використовується тоді, коли:

  • ситуація вимагає негайної реакції;

  • присутня велика аудиторія;

  • інші методи вже не діють.

Приклад:

На робочій нараді колега перебиває іншу жінку. Ви можете сказати: «Прошу не перебивати, дослухаймо думку Олени».

У серйозних випадках call-out допомагає не лише захистити людину, а й продемонструвати іншим межі прийнятної поведінки.

Call-in — приватна, м’яка розмова

Підходить для ситуацій:

  • коли є шанс, що людина змінить поведінку після усвідомлення;

  • коли важливо не створювати конфлікт у колективі чи родині.

Приклад:

Після зустрічі ви можете сказати колезі: «Звернув увагу, що ти кілька разів перебив Олену. Можливо, ти цього не помітив, але це було неввічливо та могло її образити».

Call-in — це запрошення до саморефлексії, а не звинувачення.

Як протидіяти розмовній мізогінії у своєму житті

  • Навчіться розпізнавати її прояви.

  • Підтримуйте інших жінок у складних ситуаціях.

  • Не бійтеся захищати власні кордони ввічливо, але твердо.

  • Якщо дозволяє ситуація — використовуйте гумор як спосіб зняти напруженість.

  • Пам’ятайте: мовчання — це теж сигнал, іноді воно сприймається як згода.

Розмовна мізогінія — підступна саме через свою буденність. Але розпізнаючи її прояви та реагуючи правильно, ми можемо поступово змінювати культуру спілкування навколо себе. Адже повага та рівність починаються з дрібниць — з кожної розмови, де нас слухають, а не знецінюють.

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