Мізогінія: як її розпізнати та не піддатися на провокації / © www.credits

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Про те, що таке мізогінія, як її розпізнати та як реагувати, детально розповіло видання Psychology Today. Термін «мізогінія» походить від грецьких слів misein (ненавидіти) та gynē (жінка) і буквально означає ненависть до жінок. Але в реальному житті вона рідко має вигляд відкритої агресії. Набагато частіше це тонкі, майже непомітні упередження, які закріплені в повсякденній мові та поведінці. Особливо підступною є розмовна (або імпліцитна) мізогінія, яка проявляється навіть тоді, коли її носії не мають на меті когось принизити.

Такі висловлювання можуть здаватися безневинними, але вони формують атмосферу, в якій:

береться під сумнів компетентність жінок;

знецінюються їхні досягнення;

посилюються гендерні стереотипи;

створюється відчуття меншовартості та недостатньої експертності.

Як розпізнати розмовну мізогінію

Припущення про меншу компетентність

Звертання до дорослих жінок, як до дітей: «дівчинко», «маленька», «сонечко», «зайчик», «мила».

Формулювання, які знецінюють лідерські якості: жінку називають «командиркою» чи «великою леді-бос», тоді як чоловіків — «рішучими» чи «харизматичними».

Оцінка емоційності: жінка — «істерична», чоловік у тій самій ситуації — «пристрасний» чи «емоційно залучений».

Сумніви у сказаному

Жінок частіше перебивають, беруть під сумнів їхні слова:

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«Ти впевнена?»

«Я думаю, вона мала на увазі…»

«Давай, я поясню, що вона хотіла сказати…»

Ці фрази ніби натякають: жінка нездатна чітко висловити думку, а отже, її потрібно «виправити» чи «перекласти».

Приписування до стереотипних ролей

Очікування, що жінка завжди має бути:

лагідною і компромісною;

готовою до допомоги та обслуговування;

менш вимогливою;

скромною і «непомітною».

Такі установки часто автоматично відтворюються у повсякденному спілкуванні.

У чому полягає небезпека

Підриває авторитет жінок: колеги, керівники, навіть друзі можуть підсвідомо недооцінювати їхні ідеї та рішення.

Закріплює гендерні стереотипи: жінки мають довше та більше доводити свою компетентність.

Формує психологічний тиск: виникає емоційна втома, тривожність, втрата впевненості в собі.

Як реагувати на розмовну мізогінію

Більшість таких ситуацій виникають не через злий намір, а через звички чи культурні стереотипи. Тому існують дві основні стратегії реакції: call-out і call-in.

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Call-out — відкрите публічне зауваження

Використовується тоді, коли:

ситуація вимагає негайної реакції;

присутня велика аудиторія;

інші методи вже не діють.

Приклад:

На робочій нараді колега перебиває іншу жінку. Ви можете сказати: «Прошу не перебивати, дослухаймо думку Олени».

У серйозних випадках call-out допомагає не лише захистити людину, а й продемонструвати іншим межі прийнятної поведінки.

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Call-in — приватна, м’яка розмова

Підходить для ситуацій:

коли є шанс, що людина змінить поведінку після усвідомлення;

коли важливо не створювати конфлікт у колективі чи родині.

Приклад:

Після зустрічі ви можете сказати колезі: «Звернув увагу, що ти кілька разів перебив Олену. Можливо, ти цього не помітив, але це було неввічливо та могло її образити».

Call-in — це запрошення до саморефлексії, а не звинувачення.

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Як протидіяти розмовній мізогінії у своєму житті

Навчіться розпізнавати її прояви.

Підтримуйте інших жінок у складних ситуаціях.

Не бійтеся захищати власні кордони ввічливо, але твердо.

Якщо дозволяє ситуація — використовуйте гумор як спосіб зняти напруженість.

Пам’ятайте: мовчання — це теж сигнал, іноді воно сприймається як згода.

Розмовна мізогінія — підступна саме через свою буденність. Але розпізнаючи її прояви та реагуючи правильно, ми можемо поступово змінювати культуру спілкування навколо себе. Адже повага та рівність починаються з дрібниць — з кожної розмови, де нас слухають, а не знецінюють.