Мова тіла: які знаки вказують на те, що людина з вами не згодна / © Credits

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Експертка із мови тіла, на своїй сторінці TikTok Body Language Expert, розповіла, як помітити прихований знак незгоди, який часто залишається поза увагою. Її відео набрало понад чотири мільйони переглядів і викликало жваве обговорення.

Непомітний жест, який видає незгоду

У своєму відео вона пояснює, що існує один особливий рух руки, який може свідчити про те, що людина внутрішньо не схвалює чи не підтримує вашу думку. І це ледь помітний жест, коли ви тримаєте руку трохи нижче підборіддя, а вказівний палець спрямований угору біля вуха. За словами експертки, така поза сигналізує про те, що співрозмовник аналізує почуте. Проте якщо палець поступово рухається вище по обличчю, це може означати приховане невдоволення чи навіть роздратування сказаним.

Стежте за цим пальцем, пояснює експертка, чим вище він підіймається, тим ймовірніше, що людина не погоджується з вами чи їй не подобається те, що вона чує.

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Реакція читачів

Після публікації відео багато користувачів TikTok поділилися власним досвідом. Один із підписників написав, що помітив, як цей жест використовують судді під час різних телевізійних творчих шоу. І тепер йому значно цікавіше спостерігати саме за реакцією журі на конкурсантів.

Дехто також відзначив, що раніше не усвідомлював цього власного руху, хоча дійсно використовує його у моменти незгоди чи роздратування.

Однак не всі погодилися з твердженнями експертки. Дехто вважає таке узагальнення надто категоричним. Один із користувачів зазначив, що мова тіла не є універсальною. Ми повинні враховувати базову поведінку людини, перш ніж робити висновки. Інший додав, що робить цей жест, коли нервується, але це не означає, що він чогось не схвалює.

Невербальні сигнали часто говорять більше, ніж слова. Хоча жест із підняттям пальця по обличчю не є стовідсотковим індикатором незгоди, він може дати підказку про справжні почуття людини. Спостережливість і розуміння мови тіла допоможуть вам стати уважнішими до співрозмовників, покращити комунікацію та уникнути непорозумінь.

Наступного разу, коли ви спілкуватиметеся з кимось, зверніть увагу на цей жест — можливо, ви помітите більше, ніж здається на перший погляд.