Ми більше не вміємо старіти: як культ молодості змінює сприйняття жінок

Ми більше не вміємо старіти / © Credits

Реклама

Ми звикли бачити знаменитостей із бездоганною шкірою, ідеальним макіяжем і обличчями, на яких начебто не залишають сліду десятиліть. Професійне освітлення, косметологія, пластична хірургія, фільтри та ретуш дедалі сильніше впливають на наше уявлення про те, який вигляд мають люди у 50, 60 чи 70 років, про це йдеться у матеріалі видання PureWow. У результаті звичайні вікові зміни починають здаватися чимось незвичним, а молодість перетворюється на очікування, якому жінки мають відповідати за будь-яку ціну.

Чому одних хвалять за молодість, а інших критикують за вік

Видання звертає увагу на суперечливу реакцію публіки на зовнішність двох знаменитостей — дизайнерки Віри Вонг та акторки Жасмін Ґай. Першу захоплено обговорювали через її молодий вигляд у 77 років, тоді як друга зіткнулася з жорсткою критикою після повернення до знайомої ролі майже через чотири десятиліття.

Реклама

Ця ситуація демонструє подвійні стандарти, жінку хвалять, якщо вона має молодший за свій вік вигляд, але можуть засуджувати, коли її зовнішність демонструє прожиті роки. Хоча з віком змінюються риси обличчя, шкіра та волосся, суспільство часто сприймає це не як природний процес, а як привід для оцінювання.

Реклама

Досить показовим є те, що чоловікам нерідко дозволяють старіти без такого пильного контролю. Сивина та зморшки можуть додавати їм шарму, тоді як жіноче обличчя стає предметом публічних дискусій про те, наскільки добре воно «збереглося».

Соцмережі створюють ілюзію вічної молодості

Проблему посилює цифрове середовище. В одній стрічці ми бачимо знаменитість із доступом до найкращих косметологів, дерматологів, стилістів і пластичних хірургів, у наступній — обличчя, оброблене фільтрами, а потім рекламу засобу, який обіцяє повернути шкірі молодість.

Поступово ці зображення стають нашою точкою відліку. Коли ми зустрічаємо жінку, яка має цілком природний вигляд у свої 60 років, її зовнішність може здаватися незвичною просто тому, що ми рідше бачимо справжнє різноманіття вікових облич.

Окрема проблема стосується смаглявих і темношкірих жінок, яких часто хвалять фразою, що вони «не старіють». Навіть комплімент може перетворитися на стандарт, якщо від жінок постійно очікують, що вони матимуть молодший за свій вік вигляд. А коли вони просто мають вигляд людей, які прожили шість чи сім десятиліть, їх починають критикувати за те, що є природним.

Реклама

Відмова від косметології

Насправді вихід не у тім, щоб вимагати від жінок «природно» старіти чи засуджувати ботокс, ін’єкції чи пластичні операції. Кожна має право самостійно вирішувати, що робити зі своєю зовнішністю.

Проблема полягає у суспільних очікуваннях, які змушують жінок сприймати старіння як недолік, який необхідно приховати. Замість того щоб диктувати, як саме старіти, варто навчитися сприймати різні обличчя, зі зморшками, сивиною, змінами контурів і природними віковими особливостями.

Старіння не має єдиного сценарію, а зморшки не свідчать про те, що людина погано доглядає за собою. Ми можемо обирати косметологічні процедури чи відмовлятися від них, експериментувати зі стилем і змінювати догляд, але не повинні перетворювати молодість на обов’язкову умову жіночої привабливості.

Новини партнерів