ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Вона
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
3 хв

Мислити як астронавтка — ранковий ритуал і 7 простих правил життя Ніколь Стотт

Лише уявіть ви прокидаєтесь, ставите ноги на підлогу і першою думкою є не список буденних справ, а усвідомлення, що ви не на планеті, а у космосі. Саме так починається ранок Ніколь Стотт, жінки, яка бачила Землю з орбіти.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Коментарі
Ніколь Стотт

Ніколь Стотт / © Associated Press

Ми часто шукаємо натхнення у складних системах, нових звичках і «ідеальній рутині», але іноді найвагоміші зміни починаються з однієї думки. Ніколь Стотт була на борту Міжнародної космічної станції та облітала Землю 16 разів на день. Однак головне, що вона привезла назад із космосу, — не лише досвід, а новий спосіб бачити світ, про це розповіло видання Real Simple.

Сьогодні вона художниця, спікерка і популяризаторка науки, а її підхід до життя, історія не про ідеальність, про усвідомленість, намір і зв’язок.

Почніть день із реальності, яка все змінює

«Щоранку, коли я стаю ногами на підлогу, перш за все нагадую собі, що піді мною ціла планета, яка пливе у космосі» — ця думка звучить досить просто, проте саме вона, за словами Стотт, допомагає «перезавантажити» сприйняття.

Замість того щоб одразу занурюватися у стрес, вона буквально «віддаляє камеру», щоб бачить ширшу картину. І раптом усе стає менш драматичним, а життя осмисленішим.

Ви не пасажир, а член екіпажу

Один із найсильніших інсайтів із космосу, це думка, що Земля — не просто місце, де ми живемо, а наш «корабель», тож ми маємо мислити як члени екіпажу, а не пасажири, вважає Стотт.

Це змінює все, наприклад, наше ставлення до природи, взаємодію з людьми та рішення, які ми щоденно приймаємо. І найважливіше, що мова не йде про ідеальність, радше про відповідальність.

Коли страшно, зосередьтесь на сенсі

Навіть астронавти хвилюються, проте замість того, щоб боротися зі страхом, Стотт ставить інше питання: «Яку користь я можу принести?». Цей зсув фокуса, від себе до впливу, допомагає діяти впевненіше навіть у складних ситуаціях.

Спілкуйтеся з людьми

Не всі думають однаково і це нормально. Стотт часто стикається зі скептицизмом, навіть теоріями змови про космос, але замість конфлікту вона обирає діалог.

Її підхід досить простий: залишатися спокійною, бути відкритою та пояснювати все без зверхності, бо кожна розмова — шанс створити новий зв’язок.

Творчість як міст між світами

Не всі «заходять» у науку через формули, проте майже всі через емоції. Саме тому Стотт використовує мистецтво. Вона навіть малювала у космосі, тож тепер через творчість пояснює складні речі простішими словами чи образами, особливо дітям.

І це нагадування, що іноді найкращий спосіб донести ідею — почати з чогось знайомого.

Використовуйте мозок

Не обирайте між логікою та креативністю, обирайте і те, і інше. Ми часто ділимо себе на «раціональних» або «творчих», однак саме поєднання цих якостей робить нас найкращими у розв’язанні проблем. І саме такі люди шукають рішення, а не виправдання.

Не намагайтеся зробити все одразу

Коли мова заходить про екологію чи великі зміни, легко відчути безсилля, тож варто почати з малого, наприклад, власного дому, району чи свого щоденного життя. Кожен із нас має можливість бути частиною чогось важливого, було б лише бажання.

Філософія Ніколь Стотт — не складні правила чи ідеальне життя. Вона про прості речі, а саме, пам’ятати, де ви є, розуміти свою роль, залишатися відкритими та діяти з добрими намірами. І питання лише у тому, як ви проживете цей день на своїй планеті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie