Нарцисизм: чи може людина з віком позбутися цієї риси характеру

Видання Psychology Today нещодавно торкнулося цієї теми та на основі матеріалів опублікованих у журналі Psychological Bulletin розповіло, чи можна сподіватися, що з віком така риса послабне. Згідно з даними, якщо ви сподіваєтеся, що нарцис кардинально змінить свою поведінку, ймовірно, що ваші надії не виправдаються.

Що таке нарцисизм і як він проявляється

Нарцис — людина, яка має завищене почуття власної значущості, переконана у своїй унікальності та особливості. Часто такі люди шукають постійної уваги та не переймаються почуттями інших. Нарциси рідко розуміють свої вади, що ще більше ускладнює взаємодію з ними. Хоча багато хто час від часу проявляє нарцисичну поведінку (наприклад, може хвалитися чи прагнути уваги), це відрізняється від нарцисичного розладу особистості, за якого людина постійно демонструє подібні риси.

Як змінюється нарцисизм з віком

У статті Psychological Bulletin, яка об'єднала 51 дослідження з участю понад 37 000 людей, досліджували зміни нарцисизму протягом життя. Результати показали, що загалом нарцисизм з віком дещо знижується, тобто люди поступово стають більш чуйними, щедрими та приємними. Проте ці зміни незначні і якщо людина виявляє високий рівень нарцисизму у дитинстві чи молодому віці, вона, найімовірніше, залишиться такою й в дорослому віці. Це означає, що нарцисизм — радше риса особистості, аніж поведінкова звичка, яка з часом змінюється.

Типи нарцисизму: не кожен нарцис однаковий

Огляд визначає три різні типи нарцисизму, кожен із яких має свої особливості:

Агентний нарцисизм

Цей тип є найтиповішим та найвідомішим. Люди з агентним нарцисизмом спрямовані на владу та статус, жадають захоплення та мають завищене почуття власної значущості. Вони хочуть, щоб їх помічали і визнавали їхню унікальність.

Невротичний нарцисизм

Люди з таким нарцисизмом надзвичайно чутливі до критики, потребують постійного підтвердження та схвалення. Часто вони відчувають сором, тривогу та невпевненість у собі. Це більш уразливий тип нарцисизму, при якому людина прагне прихильності, але легко засмучується, якщо не отримує бажаного.

Антагоністичний нарцисизм

Цей тип нарцисизму передбачає надмірну змагальність, ворожість та відсутність емпатії. Люди з антагоністичним нарцисизмом сприймають інших як суперників і часто ставляться до них вороже.

Чи можна впоратися з нарцисизмом

Враховуючи, що нарцисизм, швидше за все, не зникне з віком, для оточення важливо розробити стратегії взаємодії з нарцисичними особистостями. Поки що немає досліджень щодо найефективніших способів взаємодії з такими людьми, але клінічні психологи пропонують кілька методів, які можуть допомогти.

Одна з популярних стратегій – сіре розгойдування. Цей підхід полягає у відмові реагування на агресивну чи токсичну поведінку. Наприклад, це можуть бути короткі, прямі відповіді, приховування емоційних реакцій чи взагалі вихід із конфліктної ситуації. Суть методу – не винагороджувати нарцисичну поведінку емоційними реакціями, якої шукає нарцис.

Крім того, психологи рекомендують встановлювати чіткі межі у взаємодії з нарцисичною людиною. Важливо відстоювати свої очікування щодо ставлення до себе, а також хвалити та винагороджувати нарциса тоді, коли він проявляє щирість, співчуття чи турботу. Це може навчити нарцисичних людей краще усвідомлювати свою поведінку та прагнути до змін.

Загалом, численні дослідження свідчать про те, що нарцисизм – це риса особистості, яка навряд чи радикально зміниться з віком. Це важливо для тих, хто має справу з нарцисичними людьми в сім'ї чи на роботі. Адже замість того, щоб чекати кардинальних змін, краще зосередитися на стратегіях, які допоможуть налагодити з ними ефективну та безпечну взаємодію.

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