Наука пояснила, чому планування майбутнього робить нас щасливішими

планування майбутнього робить нас щасливішими / © Credits

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Є люди, які ще лежать на пляжі під час відпустки, але вже шукають ідеї для наступної подорожі. І це зовсім не означає, що вони не вміють насолоджуватися моментом. Навпаки, саме передчуття майбутніх приємних подій може бути одним із найпотужніших джерел позитивних емоцій.

Як розповідає видання Real Simple, планування відпочинку, зустрічей чи маленьких радощів не лише допомагає організувати життя, а й може покращувати наше самопочуття.

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Вплив очікування щасливих подій

Науковці давно досліджують феномен, який можна назвати «радістю передчуття». Виявляється, мозок реагує на приємні майбутні події майже так само активно, як і на сам момент їхнього переживання.

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В одному з досліджень учені за допомогою технологій візуалізації мозку вивчали, які ділянки активуються, коли люди уявляють позитивні події, наприклад весілля, чи нейтральні ситуації, як прогулянка.

Виявилося, що під час думок про приємне майбутнє активніше працювала медіальна префронтальна кора — частина мозку, пов’язана з винагородою, прийняттям рішень і майбутньо орієнтованим мисленням.

Інше дослідження показало цікаву тенденцію, що люди, які планували відпустку, часто відчували більше щастя саме до поїздки, ніж після неї. Рівень задоволення між тими, хто нещодавно повернувся з відпочинку, та тими, хто ще не подорожував, майже не відрізнявся.

Тож можна сказати, що іноді саме очікування подорожі та приємних моментів може бути навіть важливішим за спогади після них.

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Мозок любить мріяти про майбутнє

Коли ми уявляємо себе на білому піщаному пляжі, відчуваємо легкий вітер або смак улюбленого напою, тіло та мозок починають реагувати так, ніби ця мить уже відбувається. Приємні образи майбутнього можуть викликати розслаблення, позитивні емоції та відчуття задоволення.

Фахівці припускають, що здатність планувати майбутнє могла стати своєрідним механізмом емоційної регуляції. Людина відрізняється від багатьох інших видів саме здатністю уявляти майбутні події та працювати заради них. Сам факт створення плану, навіть якщо це план відпочинку, може покращувати настрій, адже мозок отримує відчуття руху вперед.

Планування — маленький ритуал щастя

Ще один важливий фактор — соціальний зв’язок. Коли ми ділимося своїми планами з близькими, наприклад розповідаємо друзям про майбутню подорож, а вони відповідають «Я там був(ла), це чудове місце!», позитивні емоції починають з’являтися ще до самої події.

Планування також активує систему винагороди. Вибір готелю, пошук квитків, складання маршруту чи навіть думки про святкову вечерю можуть приносити задоволення, адже ми вже бачимо позитивний результат попереду. Щастя приходить не лише від досягнення цілей, а й від самого факту їхнього існування, руху до них і очікування приємного результату.

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Не обов’язково планувати розкішну відпустку

Хороша новина, що для такого емоційного ефекту зовсім не потрібні дорогі подорожі чи великі життєві події. Маленькі плани можуть працювати так само добре, наприклад:

вечеря з другом

заняття улюбленим спортом

прогулянка парком із собакою

похід у кіно

домашня вечеря, яку ви давно хотіли приготувати

Такі прості моменти допомагають мозку уявити майбутні позитивні емоції та додають більше радості у звичайні дні.

Правильне планування

Втім, будьте уважні, важливо розрізняти продуктивне планування та постійне життя у майбутньому. Якщо плани стають способом уникнути теперішнього моменту чи нескінченним прокручуванням сценаріїв у голові, вони вже не працюють на користь.

Справжнє «продуктивне планування» — це коли майбутні цілі пов’язані з вашими цінностями. Наприклад, якщо цього року ви хочете більше часу проводити з друзями, планування зустрічей із ними може принести більше задоволення, ніж організація чергової самостійної подорожі просто заради зміни навколишнього середовища.

Ми звикли думати, що щастя приходить лише у момент досягнення мрії, коли відкривається валіза після перельоту, починається свято чи настає довгоочікуваний вихідний. Проте наука доводить, що частина радості народжується набагато раніше у наших думках, планах і передчутті.

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