Не довіряйте роботам

Уявіть собі початок 2000-х, інтернет тільки-но завойовував світ, електронна пошта здавалася чимось магічним, а хтось намагався зрозуміти символ «@». Здається сьогодні ми спостерігаємо щось подібне з ШІ, це хвиля захоплення та обережності одночасно. Як і тоді ми повільно впроваджували онлайн-магазини та електронні листи, так і зараз штучний інтелект стає допоміжним інструментом, але його роль у прийнятті ключових рішень ще не може бути автономною, про це розповіло видання Psychology Today.

Допомога, а не рішення

ШІ дійсно корисний, адже він:

допомагає скласти опис вакансій

виявляє ключові навички у кандидатів

працює з великими масивами даних для порівняння зарплат або комплаєнсу

Проте найважливіші рішення, хто стане членом команди, як розвивати потенціал людини та хто підходить до корпоративної культури, залишаються виключно людською компетенцією. ШІ не бачить потенціал там, де його немає на папері, не відчуває емоцій та мотивації, а ще рідко ставить під сумнів свій вибір.

Людська оцінка — симбіоз мистецтва та науки

Підбір персоналу — це поєднання науки та мистецтва.

Наука: аналіз резюме, порівняння навичок, визначення зарплатних рамок

Мистецтво: інтуїція, здатність передбачити потенціал кандидата, взаємодія з людьми

Навіть якщо резюме ідеальне, людина може розчарувати на інтерв’ю. І навпаки — людина, яка на папері не має вигляд «ідеального кандидата», може виявитися саме тим, кого потребує команда. ШІ поки не здатний враховувати ці нюанси.

Люди — найкращі «захисні механізми» для ШІ

Люди перевіряють одне одного, хтось переглядає резюме, хтось проводить перший раунд інтерв’ю, хтось оцінює фінальний список

Ми контролюємо, як ШІ впливає на процес і чи не підсилює він наші упередження

Без людей ШІ ризикує стати авторитарним алгоритмом, який не враховує контекст

Отже, тільки люди здатні пом’якшувати власні емоційні, непослідовні та упереджені рішення.

Користь ШІ

Підбір ключових слів у вакансіях

Створення шаблонів опису посади

Допомога в аналізі великого масиву кандидатів і зарплатних даних

Контроль базових процедур

Все це допомагає HR працювати швидше, але не замінює критичне мислення та людську оцінку.

Штучний інтелект — потужний помічник, але підбір персоналу залишиться справжнім мистецтвом людей. Успішна команда будується на взаєморозумінні, емоційній інтуїції та здатності бачити потенціал там, де його ще немає на папері. ШІ може допомогти впорядкувати процеси та дані, але рішення про те, кого запросити до команди, повинні приймати люди. Адже, як і колись ми вчилися працювати з новими технологіями, тепер нам варто навчитися співпрацювати з ШІ без втрати людського фактора.