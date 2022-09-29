Не верещіть, це не допоможе: вчені розвінчали популярний міф про користь крику

Про важливість психологічної розрядки фахівці говорять часто, багато хто радить знімати стрес криком. Але чи такий ефективний цей метод, як нам усім здавалося? Вчені відповіли.

Якщо психологічна напруга досягає апогею, часто згадується популярна рекомендація "піти прокричати у порожній кімнаті". Багато хто стверджує, що це чудовий спосіб "випустити пару" та уникнути руйнівних наслідків гострого стресу для психіки. Але вчені з приводу цього методу сповнені скептицизму.

Цьому питанню присвячена стаття в The Guardian.

Терапія первинним криком була створена психологом Артуром Яновим наприкінці 1960-х. Він заснований на ідеї про те, що в основі неврозів лежать пригнічені дитячі травми і що крик може допомогти вивільнити їх та усунути біль. Завдяки книзі-бестселлеру та відомим пацієнтам, у тому числі Джону Леннону та Йоко Оно, цей підхід став популярним у 1970-х роках.

Проте сучасні експерти кажуть, що терапія має мало доказів на підтримку цієї теорії. Професор Саша Фрюхольц факультету психології Цюріхського університету стверджує, що немає жодних наукових доказів того, що терапія первинним криком дає якийсь позитивний вплив на лікування психічних та психологічних розладів. Також вчений повідомив, що оскільки сучасна психотерапія — це підхід до лікування, що ґрунтується на доказах, сьогодні жодна серйозна психотерапевтична школа не використовує елементів первинної терапії криком.

Фрюхольц також зазначив, що в терапії первинного крику переважно використовуються крики гніву, що може бути контрпродуктивним. Результати власного дослідження, проведеного вченим, показують, що крики гніву впливають на терапевтичний результат швидше негативно, тоді як позитивні крики — радість і задоволення — набагато актуальніші для людей.

У користі крику для психічного здоров'я сумнівається і доктор Ребекка Семменс-Вілер, старший викладач психології Бірмінгемського університету, яка побоюється, що крик чи слухання інших криків можуть активувати в організмі механізм «бий або біжи», підвищуючи рівень адреналіну і кортизолу.

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"Крік є протилежністю таким речам, як медитація або йога, які зазвичай активують парасимпатичну нервову систему, яка допомагає сповільнитися, підбити підсумки, дозволити префронтальній корі знову отримати трохи глюкози і допомагає нам приймати більш виважені рішення", — сказала вона.

Семменс-Вілер додала, що якщо крик стане звичкою, він може завадити іншим кориснішим діям спрямованим на подолання емоцій.

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